Diputada acusa sobrecarga de tareas para los maestros

La diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, secretaria de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, advirtió que en los últimos años se ha sobrecargado de responsabilidades a los docentes, a quienes además de enseñar contenidos académicos se les exige atender problemáticas sociales, emocionales y de adicciones.

¿Qué responsabilidades tienen los docentes actualmente?

La legisladora recordó que los maestros han enfrentado escenarios de violencia y desprotección por parte de las instituciones, ya que se han documentado casos graves en los que docentes han sido agredidos y amenazados, lo que evidenció la necesidad de actuar desde el Poder Legislativo.

"Se le está cargando mucho la mano a los maestros. La malla curricular es muy exigente, el espacio de tiempo que tenemos es poco, y cada vez les exigimos más, por eso, en reiteradas ocasiones, he dicho que el educar también es responsabilidad de los padres de familia", dijo.

Acciones necesarias desde el Poder Legislativo

En ese sentido, recalcó que la educación no es responsabilidad exclusiva de las escuelas y recordó que la formación comienza en el hogar, por lo que llamó a los padres de familia a asumir la parte que les corresponde.

"Lamentablemente como padres nos olvidamos de lo que también nos corresponde", insistió.