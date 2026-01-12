Respeto a la soberanía, eje del diálogo con EU

En medio del aumento de la tensión política entre México y Estados Unidos, la senadora de Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz señaló que se debe cooperar activamente, pero sin ceder autonomía y sumisión, respetando el diálogo así como la soberanía nacional.

Lo anterior luego que el presidente de EU Donald Trump amenazó que iniciaría con incursiones terrestres en contra de los grupos delictivos que operan en México, así como en Tamaulipas, para detener el ingreso de drogas, y reducir la violencia.

La senadora de Morena sostuvo que la postura del Gobierno de México es institucional, responsable y alineada tanto a la Constitución como a los principios del derecho internacional.

La legisladora afirmó que los senadores de su bancada han cerrado filas con la presidenta, al considerar que su política exterior cumple con los marcos legales nacionales e internacionales, luego de la incursión a Venezuela para extraer al presidente Nicolás Maduro, quien está siendo enjuiciado en Nueva York.

"Es una postura muy responsable, una postura que está en la Constitución, que está en las Naciones Unidas y que está respaldada por el derecho internacional", expresó.

Sosa Ruiz subrayó que la postura está enfocada en el respeto a la soberanía de cada nación, principio que, dijo, México está obligado a defender ante cualquier escenario de presión externa.

En ese contexto, recalcó que el país cuenta con "fortaleza institucional y política" para enfrentar momentos de tensión diplomática.

Las declaraciones de la senadora se producen luego de los recientes señalamientos del presidente, quien ha advertido una supuesta "guerra" contra cárteles del narcotráfico y ha planteado escenarios de intervención, además de reportes sobre vuelos de aeronaves en la zona fronteriza, lo que ha incrementado la inquietud social.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en el estado operan diversos grupos delictivos.

Gran parte de esos grupos son perseguidos por autoridades estadounidenses, al ser señaladas como generadores de violencia, y presuntos responsables del ingreso de estupefacientes hacia EU.

Ante este panorama, la senadora insistió en que la respuesta de México no es la confrontación, sino la coordinación con límites claros.

"Coordinación sí, subordinación no", al tiempo que enfatizó que las decisiones sobre el país corresponden exclusivamente a su población.

"En México manda el pueblo de México y nadie más", sostuvo. En su posicionamiento, Sosa Ruiz también destacó que incluso desde sectores políticos de Estados Unidos se ha reconocido el nivel de comunicación bilateral actual.

Mencionó declaraciones del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien ha señalado que nunca antes había existido un diálogo tan amplio entre ambos países, así como expresiones del propio Trump en las que ha reconocido la cooperación del gobierno mexicano.

Aseguró que existe una comunicación permanente entre ambos gobiernos y que el trabajo conjunto continuará, especialmente considerando que México es el principal socio comercial de Estados Unidos.

Finalmente, indicó que el modelo de gobierno actual ha logrado reducir la pobreza en 13.4 millones de personas y disminuir los homicidios en 40 por ciento, cifras que, dijo, fortalecen la posición de México en el escenario internacional.

"México es un país independiente, soberano y fuerte para salir adelante".



