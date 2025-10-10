Rescatan a perrito atorado en una ventana

Un perrito que quedó atorado en una ventana en una casa de Ciudad Victoria, pudo ser rescatado por elementos de Bomberos del municipio, quienes lo pusieron a salvo y evitaron que tuviera alguna lesión.

El reporte llegó hasta la sede de Bomberos de Ciudad Victoria, donde pedían el apoyo para un perro que se había quedado atorado entre la reja de una ventana en un domicilio ubicado en la colonia Solidaridad de la capital de Tamaulipas.

Fue gracias a la rápida intervención de los bomberos que el animal fue liberado sano y salvo, evitando que sufriera alguna lesión.

Otro rescate de perrito que se dio hace algunos días, fue en Reynosa. Un cachorro se encontraba atrapado dentro de una tubería en la colonia Vista Alta.

El cachorrito fue puesto a salvo y trasladado al Hospital Veterinario Municipal, donde recibe atención médica para su pronta recuperación.