Guardia Estatal resguarda a menor sustraído en Ciudad Victoria

La Guardia Estatal resguardó a un menor que presuntamente fue sustraído de su hogar en Ciudad Victoria. Una persona con aparente discapacidad intelectual estaba cargando al infante.

Fue a través de un reporte realizado a través del 911 donde se alertó de la situación, así que personal de la Guardia Estatal acudió a la colonia Héroes de Nacozari en Ciudad Victoria para dar atención al llamado.

En el lugar, de acuerdo con el reporte, el niño se encontraba acompañado de una persona con aparente discapacidad intelectual. Presuntamente el menor había sido sustraído de su hogar.

La madre del niño fue localizada y presentó documentos oficiales para corroborar su parentesco presentando. Mientras, se notificó al Sistema DIF para realizar el seguimiento necesario.