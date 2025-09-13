Desaparecen repatriados

La secretaria de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno de Guerrero, Silvia Rivera Carbajal, reconoció que existen reportes de guerrerenses desaparecidos en Tamaulipas, aunque evitó precisar cifras concretas por respeto a las autoridades encargadas de dichos casos.

"Es un tema muy delicado que corresponde a otras áreas y no me atrevo a dar cifras por respeto a ellos, pero sí tenemos conocimiento de estas situaciones", afirmó durante su gira de trabajo en la capital tamaulipeca, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para firmar un convenio de colaboración con el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM). Este acuerdo busca brindar atención inmediata a los guerrerenses repatriados por Tamaulipas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Tamaulipas hay 13,538 personas reportadas como desaparecidas, en su mayoría relacionadas con delitos comunes entre grupos delictivos, como desaparición forzada, homicidios, secuestro y trata de personas.

Además, en las últimas décadas, Tamaulipas ha registrado hechos de extrema violencia contra migrantes, como secuestros, asesinatos y la incineración de cuerpos para evitar su localización, especialmente en municipios como Camargo y San Fernando.

En ese contexto, Rivera Carbajal explicó que su visita responde a la agenda de "nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, para firmar un convenio de colaboración con el Instituto Tamaulipeco, porque vamos a dar atención inmediata a los guerrerenses que sean deportados y deseen regresar a nuestro estado", afirmó.

Entre 2020 y 2024, indicó, aproximadamente seis mil guerrerenses fueron deportados desde Tamaulipas, de los cuales casi el 30% decidió establecerse en esa entidad fronteriza, mientras que el resto fue enviado a sus localidades de origen en coordinación con el gobierno estatal de Guerrero.

"Ahorita, nos presentaron un panorama en el instituto de los guerrerenses desde 2020 y, en porcentaje, estamos hablando de casi el 30%, 27.7%, de los que permanecen aquí. Es una cifra importante", puntualizó.

La funcionaria aseguró que el gobierno de Guerrero trabaja para atender de manera inmediata los desplazamientos forzados provocados por la inseguridad, especialmente en zonas como la Sierra y la Tierra Caliente, para evitar que los problemas escalen y afecten a más personas.

"No tenemos una varita mágica, pero sí la instrucción de actuar antes de que los problemas crezcan", destacó.

Rivera Carbajal reiteró que la situación migratoria y de seguridad en la frontera de Tamaulipas no es grave ni está fuera de control, gracias a la coordinación con dependencias estatales y federales.

"No, no, está controlado. Ha sido una atención inmediata por parte de la gobernadora. No espera a que las cosas se manifiesten... Estamos viendo el asunto de frente, en lo inmediato, para poder ayudar y resolver", afirmó.

Finalmente, señaló que la atención directa a los migrantes busca recuperar la confianza de la población hacia el gobierno, una estrategia que, según afirmó, no se aplicaba en administraciones anteriores.

"Lo que estamos haciendo es ir al momento, al lugar del problema, para generar confianza, porque queremos que la gente vuelva a confiar en el gobierno. En administraciones pasadas, nunca visitaron las fronteras ni estuvieron en contacto directo", concluyó.



