Recapturan a reo fugado

Mediante un operativo de las autoridades de los tres niveles de gobierno; hoy a las 09:00 horas aproximadamente fue recapturado el reo que se había fugado la madrugada de este domingo del Hospital General "Dr. Norberto Treviño Zapata" en la capital del estado.

El detenido estaba bajo custodia en la institución médica, donde se recuperaba de lesiones sufridas en un accidente automovilístico vinculado a su traslado por elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional.

A través de su página oficial en redes sociales la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, informó sobre la recaptura del venezolano José Orlando Balboa o Josué Orlando Méndez Medina.

Una llamada anónima al 911, alertó a las autoridades policiacas que en un terreno baldío del Fraccionamiento Los Arcos en la capital del estado, se encontraba una persona en actitud sospechosa escondida bajo unos cartones.

El recluso, estaba bajo custodia, tras haber sido detenido en el municipio de Tula, Tamaulipas, junto con otros siete integrantes de una célula criminal, que operaba en esa zona de la entidad en donde se les aseguraron vehículos y armas de fuego.

Tras sufrir una fractura en la pierna durante el accidente, de detenido fue intervenido quirúrgicamente y portaba una férula en el tórax al momento de su fuga y recaptura.

Las autoridades confirmaron que será procesado por delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, junto con los otros detenidos.

EL DATO

Recluso, estaba bajo custodia, tras haber sido detenido en el municipio de Tula, Tamaulipas.



