Renuncian 4 jueces; Congreso elige a sustitutos

A semanas de la toma de protesta, y bajo el argumento de temas personales, tres juezas y un juez de primera instancia renunciaron a ocupar el cargo para el que fueron electos en Matamoros, Nuevo Laredo, El Mante y Altamira.

El Congreso local dio trámite a las renuncias y, en su lugar, nombró a nuevos titulares para garantizar la continuidad de los tribunales.

Se trata de las únicas renuncias presentadas desde que se entregaron las constancias de la elección judicial, según información del Instituto Electoral de Tamaulipas y del Congreso local.

Anabel Almazán Botello, en Materia Civil del Distrito II de Altamira, quien será sustituido por Luis Adrián Santamaría Arista.

Yaritza Adziry Bonilla Molina, en Materia Mixta Civil y Familiar del Distrito VII en El Mante, quien será sustituido por Cristian Reyes García.

Ivonne González Salinas, electa para el Juzgado de Materia Civil del Distrito Judicial III de Nuevo Laredo, quien será sustituido por Alan Fernando Rubio Rodríguez

Las dimisiones fueron presentadas por motivos personales ante la Diputación Permanente, que este jueves aprobó los acuerdos para cubrir las vacantes y fijó que los nuevos jueces rindan protesta el 30 de septiembre, entrando en funciones el 1 de octubre.

Para cubrir las vacantes, el Congreso nombró a Alan Fernando Rubio Rodríguez, Luis Adrián Santamaría Arista, Cristian Reyes García y Claudia Edith Villasana Vela.

De acuerdo con la Permanencia, en algunos casos se aplicaron criterios de paridad flexible, ante la falta de aspirantes del mismo género o por renuncias expresas, con el objetivo de mantener el equilibrio de género y la operación normal del Poder Judicial en el estado.



