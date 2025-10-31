Jesús Lavín Verástegui deja Secretaría de Finanzas de Tamaulipas

El titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Jesús Lavín Verástegui, dejó su cargo este viernes, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las causas de su salida ni el nombre de quién asumirá la titularidad de la dependencia estatal.

Lavín Verástegui tomó el cargo en enero de 2025 tras la salida de Adriana Lozano Rodríguez. Antes de ocupar dicha posición, formó parte del gabinete como titular de la Secretaría de Administración, cargo al que llegó al inicio de la actual administración estatal. Cabe recordar que Jesús Lavín encabezó el proceso de entrega-recepción en 2022, luego del triunfo electoral de Américo Villarreal.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos de su baja ni sobre quién ocupará el cargo de manera provisional o definitiva.