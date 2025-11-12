Rentar en Tamaulipas se ha vuelto un lujo

En Tamaulipas, como en el resto de los estrados fronterizos del país, rentar una vivienda se ha convertido en un lujo, al tener que destinar hasta una tercera parte de sus ingresos en pagar el alquier.

El sueño de tener una vivienda propia se ha convertido en un tema complejo para miles de familias por el incremento constante de los precios de renta y la falta de acceso al crédito hipotecario han convertido el arrendamiento en la única alternativa para quienes buscan un techo, especialmente en las ciudades fronterizas del estado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, el gasto promedio trimestral en alquiler de vivienda alcanzó los 7 mil 272 pesos, lo que representa un incremento de 7.3% respecto a los 6 mil 780 pesos reportados en 2022.

Es preciso aclarar que es el promedio de todas las viviendas en renta, pero en casos individuales, los alquileres van desde los mil 200, hasta los 10 mil y más, dependiendo de la ubicación, tipo de vivienda, y municipio.

Las estadísticas del INEGI establecen que el pago de renta se ha convertido en uno de los gastos corrientes más grantes en los hogares de Tamaulipas, sobre todo entre quienes no pueden acceder a una vivienda digna mediante crédito o subsidio por falta de empleo formal, sueldos precarios, sumado al incremento del costo promedio de la vivienda.

Las zonas urbanas del estado concentran el mayor número de viviendas rentadas del estado.

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda, Nuevo Laredo y Reynosa encabezan la lista con 20% de sus viviendas ocupadas en renta, ubicándose en los rangos nacionales 32 y 33 respectivamente.

A ellas se suman Matamoros, con 19% (ranking 38), Tampico con 17% (ranking 51) y Ciudad Victoria con 15% (ranking 66).

En conjunto, las cinco principales ciudades de la entidad figuran entre las 70 urbes con mayor proporción de viviendas rentadas en todo el país.

Cabe precisar que en estos municipios se ha registado una expansión de los parques industriales, principalmente en la franja fronteriza, donde la demanda de vivienda temporal por parte de trabajadores migrantes, y ante la escasez de terrenos accesibles para construcción, han disparado los precios tanto de venta como de arrendamiento.

Los datos de la ENIGH refiere que las familias del estado destinan por trimestre más de 1,249 millones de pesos al pago de renta.

En las localidades menores a dos mil 500 habitantes, donde predomina la vivienda propia, solo mil 929 hogares reportaron un gasto conjunto de 11.5 millones de pesos por el mismo concepto.

Esto revela la fuerte concentración urbana del mercado de arrendamiento y la desigualdad entre los habitantes rurales y urbanos.

Mientras en el campo el acceso a una vivienda propia sigue siendo la norma, en las ciudades rentar se ha convertido en una condición inevitable para amplios sectores de la clase trabajadora.

El encarecimiento del alquiler está vinculado directamente al aumento general del costo de vida y a la falta de vivienda nueva en segmentos de precio medio y bajo.

A pesar del repunte en la construcción de vivienda privada, la oferta accesible sigue siendo limitada, lo que ha llevado al Estado a impulsar el programa "Vivienda para el Bienestar", donde se proyecta apyar a familias con ingresos mínimos.

El proyecto contempla la construcción de 48 mil viviendas entre el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).



