Anuncia Lalo Gattás la remodelación de la Central de Autobuses

El presidente municipal de Victoria Lalo Gattás, anunció el proyecto de remodelación de la Central de Autobuses de la Capital de Tamaulipas que incluye nuevo diseño arquitectónico, acorde a la transformación urbana de la ciudad y calidad de servicio al usuario de transporte de líneas foráneas.

En la presentación gráfica del boceto, el C.P. Daniel Alfaro García, Director General de Centrales de Autobuses del Grupo Estrella Blanca, informó que se destinará importante inversión en la renovación total de fachada, accesos, áreas de espera, taquillas, áreas comerciales y estacionamiento que iniciará el 1 de septiembre del año en curso.