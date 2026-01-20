Destinan 14 mdp a rehabilitación de casa del adulto mayor

Autoridades del Sistema DIF Tamaulipas dieron a conocer que en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas se desarrollan los trabajos de ampliación y remodelación de la Casa del Adulto Mayor ubicada en la capital del estado.

Acciones de la autoridad en la Casa del Adulto Mayor

Pedro Cepeda, titular de Obras Públicas, indicó que la finalidad de esta labor es brindar espacios más dignos y principalmente seguros para los abuelitos que acuden a este sitio, con el fin de mejorar su salud física y emocional.

"Además de la ampliación y remodelación, estamos rehabilitando diversas áreas como la bodega de farmacia, capilla, almacén de papelería, lavandería, cocina, sistema de aire acondicionado e instalaciones eléctricas, así como la construcción de techumbres en el patio central y áreas generales", mencionó el secretario.

Detalles sobre la remodelación en Tamaulipas

Con los trabajos a realizar, el recinto tendrá espacios renovados que propiciarán un entorno funcional para sus usuarios, además de que ayuda a que cuenten con instalaciones que respondan a sus necesidades.