Reintegrarán ejemplares de fauna silvestre a su hábitat en Tamaulipas

Ejemplares de ocelote, lince, mapache, coatis, lechuza y zorro, serán reintegrados a su hábitat natural tras su rehabilitación bajo los cuidados del equipo de veterinaria del Zoológico Tamatán. Algunos de ellos son de decomisos en áreas de aduanas en la frontera.

¿Qué especies serán liberadas?

"Ya tenemos la lista de los ejemplares que se van a liberar tenemos ejemplares de ocelote, lince, mapache, coatis, lechuza y zorro, que por el momento tenemos en la zona de cuarentena", explicó el vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), Eduardo Rocha Orozco.

Destacó que se han liberado más de 30 ejemplares en los últimos meses, "con el caso de la osezna que traía una factura en la pata, y tras su rehabilitación fue devuelta a su espacio".

Destacó que trabajan en coordinación con la Profepa y que algunos de los ejemplares son de decomisos en áreas de aduanas en la frontera, algunos vienen lastimados, y son atendidos por el equipo de especialistas del equipo de veterinaria del Zoológico Tamatán encargados de su recuperación.

Refirió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la máxima autoridad y la encargada de decidir el destino de las especies que rescata o que se entregan de manera voluntaria.

Por último, exhortó a la población para no comprar o regalar fauna silvestre, que requiere una atención especializada y denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que es la máxima autoridad, casos de fauna que estén en casas o empresas en la ilegalidad.