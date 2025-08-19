Arranca municipio obra en la colonia Héroe de Nacozari

Como parte del plan de obras 2025 y el propósito de seguir mejorando la infraestructura urbana, el alcalde Eduardo Gattás Báez arrancó en la emblemática colonia Héroe de Nacozari la segunda más antigua de Victoria, la rehabilitación de 900 metros de red de agua potable.

En la calle 27 Lauro Rendón, junto a su esposa Sra. Lucy de Gattás, el alcalde victorense dio el banderazo a los trabajos que beneficiarán a más de 17 mil habitantes y que incluyen la instalación de 118 tomas domiciliarias desde Carrera Torres a calle Benito Juárez.

En este espacio histórico de la capital tamaulipeca, el presidente municipal anunció que este año la mayor inversión en Victoria se estará aplicando en mejorar la red de agua potable; en el último trienio se priorizó la inversión en la rehabilitación del drenaje sanitario, informó.

Con este inicio de obra, Gattás Báez reiteró el compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de los victorenses trabajando de la mano del Gobernador Américo Villarreal Anaya, reconociendo el trabajo realizado por la administración estatal que ha hecho posible la transformación de Victoria.