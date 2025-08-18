Retan motociclistas a la regularización

En Tamaulipas circulan cerca de 200 mil motocicletas sin registro oficial, lo que representa un desafío tanto en materia de movilidad como de seguridad pública, aseveró el titular de la Oficina Fiscal de Tamaulipas , Marcelo Olán Mendoza.

Lo anterior contrasta que en lo que va del año sólo 807 personas han regularizado sus unidades aprovechando los descuentos que busca que los motociclistas circulen dentro del marco legal, lo que representa el 0.4% del padrón.

De acuerdo con el jefe de las Oficinas Fiscales, la estrategia responde a una instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de apoyar la economía de las familias, otorgar certeza jurídica a los propietarios y reforzar la seguridad pública mediante un padrón vehicular actualizado.

El programa permite poner en orden las motocicletas con un pago único de 870 pesos, independientemente de los adeudos acumulados en años anteriores.

Con ese monto se cubre el refrendo anual, la expedición, reposición o canje de placas, así como la condonación total de multas, recargos y actualizaciones.

Además, los trámites de baja o compraventa de motocicletas tienen un 50% de descuento, lo que amplía las facilidades para los usuarios que buscan formalizar la situación legal de sus unidades.

El beneficio estará vigente del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, y el único requisito indispensable es contar con una licencia de motociclista vigente expedida en Tamaulipas.

Olán informó que, aunque el avance aún es limitado frente al universo total de motocicletas, se ha observado mayor respuesta en municipios como Ciudad Victoria, Ciudad Madero y El Mante, donde se concentra la mayoría de los trámites, y donde hay el mayor número de motocicletas.

El funcionario subrayó que el programa no solo busca regularizar adeudos, sino también brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios.

"Al estar al corriente, los propietarios evitan multas, decomisos y cuentan con la documentación necesaria en caso de un percance o robo", explicó.

Se busca fortalecer el control vehicular y reducir el uso de motocicletas en actos ilícitos, al ser uno de los vehículos de mayor incidencia. "Es un gran beneficio también para que no se cometan ilícitos con motocicletas que queden impunes", afirmó, al destacar la importancia de contar con un padrón actualizado que permita identificar a los propietarios y sus domicilios en caso de incidentes.

Beneficios