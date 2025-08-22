Tamaulipas lanza nuevo descuento en licencias para motociclistas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas anunció una reducción en los costos para la expedición de licencias de conducir para motociclistas, como parte de un programa de beneficios fiscales que estará vigente durante agosto y septiembre de 2025.

De acuerdo con el secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, los propietarios de motocicletas podrán obtener su licencia con una tarifa especial de 800 pesos, que se suma al pago de 870 pesos por derechos de control vehicular y expedición de placas. Además, se ofrece un descuento del 100% en multas y recargos pendientes. En total, un motociclista puede regularizar su situación pagando aproximadamente 1,670 pesos.

El beneficio aplica para todos los propietarios de motocicletas y puede gestionarse en las oficinas fiscales del estado, de 8:00 a 14:30 horas, o a través de la plataforma en línea: https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/licencia-de-conducir/iniciar-tramite-licencia.php.

Lavín Verástegui mencionó que también se están realizando pruebas para implementar la licencia digital, con el objetivo de que en el futuro los motociclistas puedan contar con un trámite más ágil y seguro.

El programa busca facilitar la regularización de motocicletas, promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fortalecer la seguridad vial en el estado.