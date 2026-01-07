Proyecta Tamaulipas regular videovigilancia

Luego que en los últimos meses se decomisaron más de 250 cámaras de videovigilancia instaladas de forma clandestina, el Estado planea incorporar las equipos privados al sistema del C5 y evitar que estos dispositivos sean utilizados por el crimen organizado, informó el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez.

El Estado de presentará en las próximas semanas la iniciativa de ley para regular todas las cámaras instaladas en el estado, así como crear un padrón de todas los dispositivos para conocer quiénes son los dueños, la marca y el fin para el cual se utilizan.

"Se van a empadronar y se van a tener un control para que este tipo de elementos tecnológicos nos sirvan para vigilar a la sociedad y que no sea una herramienta del crimen organizado para defenderse ellos".

El funcionario explicó que el proyecto tiene como objetivo fortalecer las tareas de seguridad pública mediante un mejor control y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica existente, cerrando el paso a grupos delictivos que utilizan redes clandestinas para observar a la población y vigilar a los cuerpos de seguridad.

Detalló que uno de los ejes centrales de la iniciativa es "regular todas las cámaras que existen en el estado", debido a que actualmente "cámaras que a veces son usadas por el crimen organizado", lo que representa un riesgo para la seguridad de la población.

En ese sentido, señaló que la intención es que estos sistemas de vigilancia "realmente sean para apoyo a la ciudadanía en materia de seguridad a través de los sistemas de videovigilancia del C5", y evitar que se conviertan en herramientas que puedan ser utilizadas con fines ilícitos.

Subrayó que la propuesta busca que "no haya cámaras que sirvan para temas que puedan ser peligrosos para la sociedad".

Otro de los componentes relevantes del proyecto es la posible incorporación de cámaras instaladas en establecimientos privados, como tiendas de conveniencia y grandes comercios, a la red estatal de videovigilancia.

Pérez Sánchez indicó que donde existan cámaras, como "los OXXOs, como alguna tienda grande de conveniencia", estas "puedan ser utilizadas dentro del mismo sistema de seguridad del C5 para ampliar la red de videovigilancia", lo que, afirmó, "sin duda esto ayudaría mucho a la comunidad de los ciudadanos" y a los trabajos de investigación.

Respecto al número de cámaras actualmente operadas por el C5 y el potencial crecimiento de la red con la incorporación de equipos privados, el subsecretario reconoció que aún no se cuenta con cifras precisas.

Y añadió que estimar cuántas podrían integrarse es complejo, ya que "apenas vamos a hacer un barrido en todos los negocios que tengan este tipo de sistemas de seguridad".

VA A CONGRESO LA INICIATIVA