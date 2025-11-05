Aprueban ´súper´ Secretaría

A propuesta del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Congreso local aprobó una reforma que devuelve al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) y al C5i a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipa (SSPT).

El Sesesp se mantendrá como órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, con autonomía técnica y operativa, y entre sus atribuciones se incluye supervisar y evaluar el funcionamiento de las instituciones de seguridad.

También deberá dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública y coordinar la estrategia estatal con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, centrada en la prevención, proximidad social, inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional.

La reforma también establece la transferencia inmediata de recursos humanos, materiales y financieros desde la Secretaría General de Gobierno a la SSPT, incluyendo al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y al C5i, con un plazo máximo de 30 días naturales una vez publicado el decreto en el Periódico Oficial.

Además, los procedimientos en trámite en estas dependencias se continuarán atendiendo hasta su conclusión bajo la nueva estructura.

Entre los objetivos de la reforma, se contempla la eficacia en la planeación, supervisión y evaluación de políticas de seguridad, fortalecer la prevención del delito, promover la profesionalización de los cuerpos de seguridad y garantizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se busca consolidar la Guardia Estatal, fortalecer la inteligencia y la investigación y atender las causas de la violencia, "recuperando espacios públicos y ampliando oportunidades de desarrollo, educación y empleo digno".

Con estas reformas, Tamaulipas busca armonizar sus leyes locales con los estándares nacionales, asegurando que la seguridad pública en la entidad sea coordinada, profesional y respetuosa de los derechos humanos, cumpliendo con los lineamientos nacionales para la construcción de la paz y la seguridad integral.

El proyecto contempló cambios en los artículos 64, 77, 91, 12, 27, 48, 93 y 95 de la Constitución Política de Tamaulipas, así como en diversas fracciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso.



