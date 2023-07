Vuelve Congreso a manos del PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) volverá a controlar el Congreso local por resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam).

El ordenamiento del Tribunal establece que se debe cumplir el fallo a más tardar 24 horas después de notificarse al Congreso, es decir, el diputado Félix Fernando García Aguiar recuperará la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que controla la vida institucional dentro del Poder Legislativo.

A partir de entonces, el Congreso se convirtió en sede de peleas entre diputados de Morena y del PAN, los unos por resistirse a entregar el poder y los otros para tomar las oficinas centrales.

Las oficinas de la Jucopo fueron aseguradas con cadenas, candados y muebles para evitar el acceso de los diputados panistas.

Diputada del PAN, Myrna Flores Cantú grita "fuera, fuera" a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica.

Y a pesar de haber reformado la Ley Interna para precisar la redacción para la integración de la Jucopo, Morena deberá entregar la presidencia al PAN; sin embargo, los titulares de las áreas administrativas no podrán ser removidos del cargo sin la previa aprobación de las dos terceras partes de la Legislatura, es decir, 24 votos a favor.

Diputados Luis René Cantú Galván y Carlos Fernández Altamirano discuten con el presidente de la Mesa Directiva, Humberto Armando Prieto.

Tres a favor, dos en contra

Con tres votos a favor y dos en contra, el pleno del Trieltam mandó al Poder Legislativo destituir a Morena de la presidencia del Congreso para que vuelva a manos del Partido Acción Nacional (PAN) en menos de 24 horas.

"Ordena, tanto a las autoridades responsables como a las vinculadas, que acaten el debido cumplimiento a la presente ejecutoria e informen su cumplimiento dentro del término de 24 horas de la sentencia"; de no hacerlo, serán acreedores a una medida de apremio.

Después de una exposición de motivos de más de dos horas en la que el magistrado ponente, René Osiris, detalló la violación de los derechos electorales de Félix García Aguiar, otrora presidente de la Jucopo, se ordenó al Congreso cumplimentar la resolución del Tribunal estatal.

Toda vez que se vulnera su derecho a acceder a la presidencia del Congreso, cargo del que sólo se le podía retirar con el sufragio de los 24 votos del pleno, es decir, dos terceras partes del Poder Legislativo.

El asunto dividió a los magistrados; por un lado, se pronunciaron en contra del proyecto, al considerar que el diputado presentó el expediente fuera del plazo de cuatro días que establece la Ley de Impugnación, y por el otro, dieron el papel de víctima al legislador porque atravesó por un "viacrucis" para lograr presentar la demanda, pues no había personal que la recibiera en el edificio del Trieltam.

Al momento que los magistrados discutían el proyecto, el personal del Congreso del Estado evacuó el edificio por motivo de fumigación a las instalaciones, sin embargo, se prevé que sea una medida para evitar recibir la notificación de la resolución del Tribunal Electoral.

"No esperamos respuesta positiva de Morena": Moyo

A pesar de la resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) de reinstalar a Félix Fernando García Aguiar como presidente del Congreso local, no esperan una respuesta positiva por parte de Morena para ceder la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

"Todo es analizado por ambas partes, por ambos equipos, y vamos a esperar, no podemos esperar cosas positivas del adversario, en este caso Morena, y por eso nosotros también con cordura, y con dignidad, vamos a conducirnos como siempre lo hemos hecho", dijo.

Aseguró que volverá a presidir la Jucopo del Congreso local, sin embargo, están analizando los alcances de la resolución emitida por el Tribunal Electoral para evitar que la fracción morenista viole el reglamento interno del Congreso.

Esto luego que se tiene programada una sesión extraordinaria a celebrarse a las 5:30 de la tarde de este jueves en la que se votarán diversos cambios a la Ley Interna del Congreso, entre ellos cómo se elegirá al presidente de la Jucopo, que considera sea por el coordinador de la bancada con más votos en la elección con la que se designó la Legislatura en turno.

¿Al probarse los dictámenes queda sin efecto la resolución del Tribunal? Se le cuestionó al diputado en una breve entrevista telefónica, respondiendo:

"De ninguna manera, obviamente pueden generar y hacer, saben que están estirando la liga al punto de romperla como hicieron en este caso, en teoría nosotros con lo que sucedió, lo que no ha sido consumado debe quedar sin efecto, en teoría no debiese haber sesión".

El personal del Congreso fue evacuado esta mañana presuntamente por trabajos de fumigación, y se deben presentar a las cinco de la tarde para la celebración de la reunión previa a la sesión extraordinaria.

"Todo eso lo estamos valorando por la situación de poder desmenuzar los efectos de la resolución, eso ya lo están viendo los asesores, es importante otras revisiones para ver que no se sigan violando en actos que de alguna manera se hicieron por parte de una junta de Coordinación que no estaba debidamente validada, no era conforme a la Ley, eso es lo que se está analizando en estos momentos".

Por último, al cuestionar si tomarán las instalaciones del Congreso para recuperar el control interno, dijo que están analizando las probabilidades de acción.