Guardia Estatal refuerza vigilancia cerca de bancos ante pago de aguinaldos

Elementos de la Guardia Estatal reforzaron su presencia y vigilancia en bancos, cajeros, y otras instituciones financieras ante el pago de aguinaldos y otras prestaciones, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Además emitió recomendaciones a la población para la protección de su patrimonio.

Se precisó que elementos de esta corporación se encuentran realizando recorridos aleatorios, tanto en horarios diurnos como nocturnos, durante las horas hábiles, dialogan con el personal y cuentahabientes para reiterarles el uso del 911 y 089 como números oficiales en caso de emergencia, así como los mecanismos internos que permiten una atención inmediata ante estas situaciones.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría de Seguridad Pública?

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas comparte una serie de recomendaciones para reforzar la protección al acudir físicamente a una sucursal o hacer uso de una aplicación financiera.

En sucursal, algunas medidas de prevención son:

Evitar comentar las transacciones a realizar y los montos de cada una

Al retirarse de la ventanilla, guardar inmediatamente el dinero en el bolso

En caso de acudir en automóvil, estacionarse lo más cercano posible y observar el entorno.

Al utilizar el cajero, se recomienda: