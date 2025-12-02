Plantea leyes contra conductas delictivas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anticipó que presentará al Congreso local un paquete de reformas para combatir al crimen y lagunas legales que facilitan la comisión de delitos.

Adelantó que las iniciativas nacieron a raíz de las reuniones de las mesas de seguridad en las que participa todos los días, donde se detectan hechos que no cuentan con una sanción en el Código Penal Estatal, o en otras leyes de seguridad de la entidad.

Posterior a la Ceremonia de Honores a la Bandera en las instalaciones del Poder Legislativo, el mandatario señaló que su gobierno trabaja de manera permanente en el fortalecimiento de las estrategias de seguridad y que el encuentro con los diputados locales permitirá plantear ajustes necesarios.

Entre los ejemplos mencionados, Villarreal destacó recientemente se aprobó castigar a toda persona que porte o tenga a su disposición poncha llantas, sin que se tenga que hacer una previa investigación si lo usará para cometer un delito.

"Con el simple hecho de traerlos en los vehículos se considera un hecho, un delito que se debe de atender y acotar".

Otro caso es la prohibición de recibir cobre en las recicladoras, pues la posesión de ese material casi siempre implica la extracción ilegal de infraestructura pública o privada.

Advirtió que "en las recibas de fierro no se puede recibir cobre, porque el que se tenga cobre tiene que ser necesariamente que se haya extraído de alguna parte".

Villarreal subrayó que estos ajustes derivan del análisis cotidiano en las reuniones de seguridad y de la coordinación constante con el Congreso a través del enlace legislativo.

Según dijo, las observaciones se canalizan mediante la comunicación directa con los diputados y las comisiones correspondientes para que se tipifiquen.

El mandatario explicó que su administración trabaja en múltiples frentes para actualizar el marco jurídico y fomentar "mejores conductas sociales y acotar las que puedan ser de hechos delictivos".

Agregó que estos ajustes no solo responden a hechos delictivos detectados, sino también a nuevas dinámicas sociales que requieren prevención o regulación actualizada.

Recordó que, históricamente, el estado ha enfrentado flujos migratorios irregulares, repatriaciones sin orden y actividades como el "huachicol fiscal", pero sostuvo que varios de esos fenómenos han cambiado.

Sin embargo, aclaró que las variaciones en el comportamiento social exigen ajustes legales permanentes para "mantenernos siempre como una sociedad que se mantiene dentro del Estado de Derecho".