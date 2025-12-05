Proponen realizar 65 debates obligatorios

El Congreso local dio entrada a una iniciativa de reforma a la Ley Electoral para que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) celebre al menos un debate de forma obligatoria en las campañas para alcaldes y diputados locales.

Con el argumento de que la democracia no se limita al acto de votar, sino que también se construye a través del acceso a la información, el debate público y la confrontación de ideas, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mayra Benavides Villafranca, presentó la iniciativa, para que no solo sean obligatorios los debates para la elección de gobernador.

La propuesta plantea que, por primera vez, el IETAM tenga la obligación legal de organizar al menos 65 debates durante cada proceso electoral.

De ese universo 43 serían para los aspirantes a presidencias municipales, y 22 entre quienes compiten por diputaciones locales de mayoría relativa.

Actualmente, aunque se realizan algunos ejercicios por asociaciones civiles, cámaras empresariales, y universidades, estos no están garantizados por ley, lo que deja a criterio de acuerdos políticos, condiciones de seguridad o voluntad de los propios candidatos la posibilidad de confrontar ideas ante la ciudadanía.

El documento señala que, a diferencia de los debates federales o estatales, en los procesos municipales de Tamaulipas no existe un "mecanismo obligatorio, institucional y sistemático" que garantice la realización de debates entre aspirantes a gobernar los municipios, pese a que son cargos que impactan directamente en rubros esenciales como servicios públicos, seguridad, desarrollo urbano y administración de recursos locales.

En ese contexto, se advierte que los debates permiten a la ciudadanía conocer no sólo las propuestas, sino también la capacidad de diálogo, preparación y visión de los candidatos sobre los problemas más comunes en las ciudades.

Además, se subraya que estos ejercicios fomentan la rendición de cuentas previa al ejercicio del poder.

La iniciativa remarca que Tamaulipas enfrenta problemáticas estructurales como inseguridad, rezago social, corrupción y falta de servicios básicos, por lo que se vuelve fundamental que los aspirantes a cargos públicos sean confrontados en espacios públicos.

Cabe recordar que los debates que organiza el IETAM para la elección de gobernador, se transmiten en vivo en sus redes sociales y en televisión abierta, pero no se precisa en la iniciativa, por lo que una vez aprobada el Instituto determinará cuál será la organización y logística.

Incluso, se menciona que otras entidades como Jalisco y la Ciudad de México ya han avanzado en esquemas más estructurados para debates locales, lo que ha derivado en mayor interés ciudadano, aumento de la participación electoral y fortalecimiento de la cultura democrática.

El artículo a reformar plantea: "El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos y candidatas a la Gubernatura y un debate obligatorio, a través de los Consejos Distritales y Municipales, la celebración de debates entre candidatos y candidatas a Diputaciones o Presidencias Municipales".

Y se precisa que para la realización de los debates obligatorios, el Consejo General y los Consejos Distritales y Municipales definirán las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los candidatos y candidatas, mediante el reglamento respectivo.