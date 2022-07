´La Noche Triste´, reescriben la historia de la Conquista

"Queríamos hacer algo un poco más experimental para hacer algo más de la narración cinematográfica, pero luego nos empezamos a liar un poco, a meter más cuadros, más viñetas"

En entrevista para El Mañana de Reynosa señala: "Hay dos cosas que a mí me repugnan bastante, una es la leyenda rosa, todos estos que dicen que los españoles fuimos ahí solo a libertar a todo el mundo, a construir universidades y catedrales, parece que a repartir besos en la boca a todo mundo – lo encuentro bastante ridículo –; y también un punto bastante ridículo es la leyenda negra, los que hablan de genocidios, que los españoles solo fueron allí a matar, a masacrar, cuanto más leo más me alejo de esas posturas y veo los claros y los oscuros sin ningún tipo de complejo. Me acerco a la historia sin complejos y sin pensar que he heredado nada de eso, pero sí que veo que es una historia en común que tenemos los dos países, y que tiene partes realmente increíbles y otras... terroríficas".

Ricardo Vila Borja, nombre de pila del escritor que firma bajo el pseudónimo de Ricardo Vilbor, ha nutrido su narración con fuentes como el propio Bernal Díaz del Castillo y su ´Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España´ – 1632 –, o autores contemporáneos como Matthew Restall, Federico Navarrete y Hugh Thomas, "quizás el que más me gusta es Hugh Thomas porque quizás, a veces, algunos ingleses no toman partido tanto, parece que nos dan una visión un poquito más objetiva de todo; mi idea era contar una novela gráfica, un cómic de acción, porque es acción con base histórica".

POR SALIR A LA LUZ

Será publicada este jueves siete de julio en España por Cascaborra Editores con un tiraje de mil ejemplares en su primera edición, en tapa dura con 140 páginas y formato de 24 por 7 conocido como ´landscape page´; como coautores firman Pablo Sahuquillo en el arte, y Alicia Soria y Carlos Mercé en el color; Ricardo Vilbor dedica esta obra a su amigo en México Porfirio Gutiérrez quien falleciera recientemente y quien esperaba con ansías la publicación de ´La Noche Triste´.

EL VIEJO Y EL NARCO

Con su anterior obra ´El Viejo y el Narco´, publicada el 16 de mayo del 2019 en Francia y posteriormente en España donde recrea la historia de don Alejo Garza Tamez – Alejo García Gámez para la ficción –, pero alejándose de la visión romántica de la leyenda y haciendo una dura crítica a la apología de la violencia y a la narcocultura en general, se hace acreedor al premio Splash! al Mejor Guion en el Festival del Cómic de la Comunidad Valenciana en 2020.

"Funcionó muy bien, de hecho, entré el otro día en Amazon para ver qué se vendía en México y dos años después sigue entre los cincuenta comics más vendidos", ´El Viejo y el Narco´ cuenta con ilustraciones del también artista valenciano Max Vento y fue lanzado el 29 de enero del 2020 de la mano de editorial Panini en México.

LA NOCHE TRISTE

Para ´La Noche Triste´ se emplea un formato horizontal para aprovechar la amplitud de la página en un estilo que busca emular al cinematográfico, el concepto original consistía en utilizar una viñeta por página, a blanco y negro, y sin bocadillos es decir, sin diálogos, "queríamos hacer algo un poco más experimental para hacer algo más de la narración cinematográfica, pero luego nos empezamos a liar un poco, a meter más cuadros, más viñetas... le agregamos el color y vimos que quedaba muy bonito y a los editores les gustó mucho".

LA PORTADA

El ilustrador Pablo Sahuquillo cuenta con 23 años sin embargo ya presume de una exitosa carrera dentro de la ilustración y la animación, colabora actualmente en la realización de la película Robot Dreams – Sueños de Robots – y con una empresa norteamericana para la elaboración de ´concept arts´ para vídeo juegos, su principal influencia es el legendario artista francés Moebius – Jean Henri Gaston Giraud –.

"Lo conocí hace unos años a través de otro compañero cuando él todavía estaba estudiando y enseguida vi que iba a ser una futura estrella, es un chico con un talento inmenso, con una capacidad de trabajo tremenda y es un enamorado del comic, así que es cuestión de tiempo que lo conozca todo mundo y se convierta en una estrella".

En la portada un conquistador español - ¿posiblemente Cortés? – observa asombrado la grandeza de la Gran Tenochtitlán, recurso que Sahuquillo emplea gracias a sus habilidades como ´Urban Sketching´, es decir, de realizar bocetos rápidos pero precisos sobre escenas urbanas o paisajistas, además de su conocimiento en anatomía, perspectiva y composición.

"A mí esta historia siempre me ha fascinado... cuando yo les explico en clase a mis alumnos y les hablo de todo esto – para que lo entiendan – lo que les digo es que la única manera en la que nosotros podamos entender lo que supuso eso, sería como el contacto con una civilización alienígena, para que puedan entender la importancia que tuvo ese encuentro y choque entre dos civilizaciones", añadió que mientras que en España la ciudad más poblada en 1520 era Sevilla con sesenta mil habitantes, la capital del Imperio Azteca contaba con 270 mil, "lo que tenía que ser Tenochtitlán es algo descomunal, no podemos ni imaginarnos la magnitud de lo que era aquello.