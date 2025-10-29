Detecta ITAVU red de falsos gestores

El delegado del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), Manuel Guillermo Treviño Cantú, alertó de falsos líderes que promueven la invasión de terrenos particulares, que afecta el patrimonio de terceros y de quienes pagan por tierras que no les pertenecen.

“Gentes que, en el afán de la necesidad de crear o formar un patrimonio, escuchan las voces de pseudo líderes y siguen con estas prácticas de invadir terrenos, predios particulares, porque están, ellos dicen, abandonados”, advirtió Treviño Cantú durante conferencia de prensa.

Dijo que esa práctica es“ilícita y riesgosa” tanto en lo físico como en lo patrimonial.

“Siguen con esta mala práctica añeja de invadir predios para posteriormente solicitar a la autoridad, mediante manifestaciones y protestas, la legalización de un predio y de un asentamiento humano.”

El funcionario reiteró que no existen vías alternas ni “líneas intermedias” de comunicación entre los grupos de invasores y las autoridades estatales, porque cualquier trámite o solicitud debe realizarse directamente a través del Instituto, y no mediante gestores o supuestos representantes vecinales.

“Por reiterarles lo que les hemos venido diciendo desde el principio de la administración: no hay líneas intermedias de comunicación con el Estado. El trabajo es con el Instituto. Que no caigan en este tipo de situaciones”, expresó.

Treviño Cantú subrayó que, aunque la necesidad de vivienda es legítima, las invasiones no representan una solución y pueden acarrear consecuencias legales para quienes participen.

Dijo que la administración estatal y federal mantienen activos programas para que las personas puedan acceder a una vivienda, como el recién creado Viviendas del Bienestar a costos accesibles, y priorizando a las familias en estado de vulnerabilidad.

Habrá oportunidad para todos de tener una vivienda

“Hay mucha oferta a la Presidenta de la República con su programa nacional de vivienda, una gran oportunidad hacia este sector de la sociedad que está sin una protección, una garantía de vivienda, para poder acceder a tener una casa. Entonces, pedirles que no caigan en este tipo de conductas o de desesperación. Habrá oportunidad para todos de tener una vivienda y, desde luego, recurrir a este programa.”

El delegado insistió en que las invasiones de terrenos, además de ser un delito, pueden derivar en pérdida total del patrimonio y conflictos con particulares.