Tamaulipas recibió menos recursos federales en 2025

Mientras la mayoría de las entidades del país recibieron más recursos federales de los calendarizados durante 2025, Tamaulipas cerró noviembre como uno de los dos únicos estados con pagos por debajo de lo programado, de acuerdo con el balance de "Aportaciones Federales Calendarizadas vs Pagadas" del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

El reporte revela que Tamaulipas registró una variación negativa de -0.2 por ciento, equivalente a 45.6 millones de pesos menos de lo previsto, al pasar de 24 mil 594.9 millones de pesos calendarizados a 24 mil 549.3 millones efectivamente pagados.

La otra entidad en situación similar fue la Ciudad de México, con una caída mucho más pronunciada de -4.4 por ciento.

El dato adquiere relevancia nacional al contrastarse con el comportamiento del resto del país, donde treinta entidades federativas recibieron más recursos de los previstos, destacando Oaxaca, con un incremento de 2.9 por ciento, y el Estado de México, con 2.7 por ciento, lo que coloca a Tamaulipas en una posición atípica y desfavorable dentro del mapa financiero federal.

A nivel agregado, el total nacional también muestra una variación negativa de -1.8 por ciento, aunque este ajuste no se distribuyó de manera homogénea.

Por el contrario, el impacto se concentró en muy pocos territorios, entre ellos Tamaulipas, que quedó al margen del flujo adicional de recursos que sí llegó a la mayoría de los estados.

El análisis del periodo enero–noviembre de 2025 muestra la dispersión del gasto federalizado bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en entidades que no presentaron incrementos compensatorios al cierre del ejercicio.

En términos prácticos, recibir menos recursos de los calendarizados implica presiones adicionales para la planeación financiera estatal y municipal, especialmente en rubros que dependen directamente de las aportaciones federales.

Cabe recordar que con esos recursos federales el Estado paga nóminas, la deuda pública estatal, pensiones, recibos de luz, y otros rubros administrativos como de proyectos.

El contraste es aún más marcado si se considera que estados con condiciones económicas y sociales complejas no solo recibieron el total previsto, sino montos superiores.

Como es el caso de Oaxaca que obtuvo 1,474.3 millones de pesos adicionales, mientras que el Estado de México recibió 2,360 millones más de lo calendarizado, cifras que evidencian un reparto desigual de los recursos durante el periodo analizado.

En el caso de Tamaulipas, la reducción, aunque porcentualmente menor, resulta significativa por tratarse de una de las pocas entidades excluidas del ajuste positivo observado en casi todo el país.

El documento, elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no detalla las razones específicas de cada variación estatal, pero confirma que Tamaulipas quedó fuera del grupo de entidades beneficiadas por mayores pagos federales durante 2025.

APORTACIONES FEDERALES