Tránsito Estatal recupera motocicleta robada en Ciudad Victoria

Elementos de Tránsito Estatal aseguraron una motocicleta con reporte de robo en Ciudad Victoria, tras atender un reporte al C4.

De acuerdo con el parte, el personal de la Dirección de Tránsito Estatal hacía recorridos de seguridad y vigilancia cuando fueron notificados sobre una motocicleta en estado de abandono.

Al arribar al sitio, los agentes localizaron una motocicleta marca Itálika, tipo FT150, modelo 2022, color negro, sin placas de circulación. Al realizar la inspección correspondiente y verificar el número de identificación vehicular en la base de datos de Plataforma México, se confirmó que la motocicleta contaba con reporte de robo.

La motocicleta será puesta a disposición de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos para continuar con las investigaciones correspondientes.