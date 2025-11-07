Recorte a los partidos, riesgo de dinero ilícito

El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, alertó que reducir el financiamiento a los partidos políticos representaría un riesgo para la equidad electoral, al abrir la puerta a la entrada de recursos ilícitos en las campañas.

Aunque reconoció que el sistema actual de financiamiento no está excento de que ingrese dinero de procedencia ilícita a las campañas electorales para elegir cargos locales como alcaldes, diputados, gobernador y regidurías.

"Ese sería, evidentemente, uno de los riesgos, por supuesto. Que la falta de recursos públicos al existir un financiamiento público, genere fuentes no permitidas hoy en la Ley. Para que en este caso no se contamine la equidad en la competencia, y también el que grupos de intereses afecten el desarrollo normal de la contienda. Pero actualmente el sistema no está exento de ello".

Sostuvo que el financiamiento público ha sido una "conquista de la sociedad" que ha contribuido durante más de cuatro décadas al fortalecimiento de la democracia mexicana y del propio sistema electoral.

"Tenemos que reconocer primero que el estatus de los partidos políticos como entidades de interés público es una conquista de la sociedad, que a lo largo de cuarenta años ha contribuido al fortalecimiento, no solo de la democracia, sino también del sistema electoral", afirmó.

El titular del IETAM explicó que los recursos que reciben los partidos políticos del erario garantizan un piso parejo entre las candidaturas y permiten que la ciudadanía conozca las distintas propuestas en contienda.

"Hoy el financiamiento público en gran medida garantiza un piso parejo en la competencia, garantiza que los partidos políticos cuenten con los recursos, que las candidatas y los candidatos cuenten con los recursos para poder, en su oportunidad, llegar a las ciudadanas y los ciudadanos a plantear sus propuestas", expresó.

Ramos Charre reconoció que el modelo de financiamiento puede ser objeto de revisión, con el fin de hacerlo más austero y acorde con las exigencias de una ciudadanía que demanda procesos menos costosos, pero subrayó que eliminarlo por completo representaría un riesgo mayor para la transparencia y la equidad.

"El modelo siempre está a revisión, y creo que hay maneras de poder, si no eliminarlo por completo, sí hacer un replanteamiento que esté en sintonía con las exigencias también de la ciudadanía, de una democracia mucho más austera, mucho menos costosa", explicó.

Para 2025, el Instituto Electoral aprobó un presupuesto total de 213 millones 76 mil 857 pesos para el financiamiento público de los institutos políticos en la entidad.

En primer lugar se ubica Morena con 86.2 millones, le sigue el PAN con 49.5 mdp, y el PRI con 19.6 millones.

Los aliados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo reciben 19.6 y 16.2 millones respectivamente. Mientras que Movimiento Ciudadano cobra 22.7 mdp.

Sin embargo, advirtió que una reducción del presupuesto público podría generar consecuencias no deseadas, y su postura no representa una propuesta institucional, sino un análisis del contexto en que se discute actualmente la reforma electoral.

"Nuestra función es un fin constitucional, contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Atiendo el planteamiento que se me hace en cuanto a una de las preocupaciones o exigencias de la sociedad", puntualizó.

Ramos Charre destacó además que la fiscalización del dinero que utilizan los partidos políticos corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), que revisa tanto el gasto ordinario como el de campaña y el específico.



