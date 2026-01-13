Artesanos tamaulipecos participan en récord Guinness

El complejo cultural "Los Pinos" fue la sede en la que artesanos de 32 estados del país lograron un récord Guinness con la exposición del bordado y tejido más grande del mundo.

¿Cómo se logró el récord Guinness de bordado más grande?

En este evento, fueron representantes de municipios de Tamaulipas quienes pusieron su empeño y destreza para cumplir con esta hazaña, la cual dejó plasmados su nombre en este libro.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, dijo que se aportaron 120 piezas de un total de 3,106, en las que participaron un promedio de 200 artesanos de diversas partes de México.

Detalles de la participación de artesanos de Tamaulipas

"Las artesanas y artesanos participantes de Tamaulipas son de los municipios de Camargo, Mier, San Fernando, Tula, Jiménez, Llera, Matamoros, Jaumave, Tampico y González", explicó el funcionario.

Refirió que la técnica utilizada va desde el pepenado, telar de pedal, punto atrás, cruzado con petatillo, cadenita, punto de cruz, deshilado sobre lienzo, bordado de relleno, entre otras más, elaborada sobre tela de 15 cm x 15 cm, utilizando hilos de más de cuatro colores.

Impacto cultural del bordado en la comunidad

Aclaró que los diseños están inspirados en elementos de la naturaleza y la cosmovisión local, así como símbolos que reflejan la cultura transmitida de generación en generación.

Cabe destacar que el primer récord se obtuvo en 2019, y fue el estado de Hidalgo que rompió la marca mundial por el bordado más grande del mundo, certificado por Guinness World Records, con una superficie bordada a base de la técnica de Tenango de 103.96 m2.