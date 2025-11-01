Planean transporte con unidades híbridas en Ciudad Victoria; buscan a conductores

Planean transporte con unidades híbridas en Ciudad Victoria; buscan a conductoresEl programa piloto empezará con seis autobuses para cubrir dos rutas; traslado para estudiantes será gratis
El primer proyecto piloto de transporte urbano con unidades híbridas en Tamaulipas será puesto en marcha en Ciudad Victoria con dos rutas. Este sistema ofrecerá servicio gratuito a estudiantes y ya se busca a conductores de las unidades, dijo la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue.
¿Qué características tendrá el nuevo sistema?
Explicó que el transporte urbano con unidades híbridas es un sistema moderno y ecológico que transformará la movilidad en la capital del estado. Dijo que se requerirán 18 conductores para cubrir las dos rutas iniciales, una de ellas conectará a la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la Universidad de Seguridad y Justicia, brindando un servicio gratuito y seguro a la comunidad estudiantil.
¿Cómo se llevará a cabo el reclutamiento?
Este proyecto no solo moderniza el transporte urbano, sino que también genera oportunidades de empleo y fortalece la movilidad sustentable, por ello se llevó a cabo una reunión de coordinación entre la Seduma, el Conalep Tamaulipas y la Secretaría del Trabajo, con el propósito de preparar la convocatoria para el reclutamiento y capacitación de los aspirantes a choferes que operarán las primeras seis unidades del sistema.
"Queremos que este proyecto sea ejemplo de eficiencia, inclusión y compromiso ambiental. Nuestros conductores serán servidores públicos con vocación y preparación para brindar un servicio digno y humano", señaló Saldívar Lartigue.
El director general del Conalep Tamaulipas, Fernando Arizpe Pedraza, informó que los aspirantes recibirán capacitación teórica y práctica, incluyendo el uso de simuladores de conducción.
Por su parte, la subsecretaria del Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, explicó que el área de perfilamiento se encargará de recibir las solicitudes de los interesados, a quienes también se les proporcionan cursos de primeros auxilios y de habilidades humanas.