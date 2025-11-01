Planean transporte con unidades híbridas en Ciudad Victoria; buscan a conductores

El primer proyecto piloto de transporte urbano con unidades híbridas en Tamaulipas será puesto en marcha en Ciudad Victoria con dos rutas. Este sistema ofrecerá servicio gratuito a estudiantes y ya se busca a conductores de las unidades, dijo la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue.

¿Qué características tendrá el nuevo sistema?

Explicó que el transporte urbano con unidades híbridas es un sistema moderno y ecológico que transformará la movilidad en la capital del estado. Dijo que se requerirán 18 conductores para cubrir las dos rutas iniciales, una de ellas conectará a la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la Universidad de Seguridad y Justicia, brindando un servicio gratuito y seguro a la comunidad estudiantil.

¿Cómo se llevará a cabo el reclutamiento?

Este proyecto no solo moderniza el transporte urbano, sino que también genera oportunidades de empleo y fortalece la movilidad sustentable, por ello se llevó a cabo una reunión de coordinación entre la Seduma, el Conalep Tamaulipas y la Secretaría del Trabajo, con el propósito de preparar la convocatoria para el reclutamiento y capacitación de los aspirantes a choferes que operarán las primeras seis unidades del sistema.

"Queremos que este proyecto sea ejemplo de eficiencia, inclusión y compromiso ambiental. Nuestros conductores serán servidores públicos con vocación y preparación para brindar un servicio digno y humano", señaló Saldívar Lartigue.

El director general del Conalep Tamaulipas, Fernando Arizpe Pedraza, informó que los aspirantes recibirán capacitación teórica y práctica, incluyendo el uso de simuladores de conducción.

Por su parte, la subsecretaria del Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, explicó que el área de perfilamiento se encargará de recibir las solicitudes de los interesados, a quienes también se les proporcionan cursos de primeros auxilios y de habilidades humanas.