Cita SEDENA a la entrega de cartillas

En seguimiento a la programación del Servicio Militar Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con la Junta de Reclutamiento en Victoria, convoca a los conscriptos 2007 y remisos para que acudan a entregar su Cartilla de identidad y cumplir con esta obligación militar.

¿Cuándo y dónde se entregará la Cartilla de identidad?

El puesto de recepción de cartillas del Servicio Militar Nacional estará ubicado en las instalaciones del 77/o Batallón de Infantería en Ciudad Victoria en un horario de 8:00 de la mañana a 14:00 horas los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 del mes de enero del 2026.

Requisitos para la entrega de la Cartilla de identidad

Al acudir a entregar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, los interesados deberán presentar copia del acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y comprobante del último grado de estudios, así como identificación vigente.

Obligaciones militares para los conscriptos agraciados

En el agregado que el personal agraciado con Bola Blanca cumplirá con sus obligaciones militares durante el año 2026 en calidad de encuadramiento durante 13 sesiones sabatinas en el Centro de Adiestramiento del 77/o Batallón de Infantería, esto para la liberación de su cartilla.