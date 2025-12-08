Cinco municipios de Tamaulipas mejorarán sus tarifas eléctricas

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, informó que cinco municipios del estado serán beneficiados con una reclasificación en sus tarifas eléctricas a partir de 2026, avance que calificó como un logro importante resultado del trabajo conjunto con autoridades federales.

¿Qué municipios se beneficiarán con la reclasificación eléctrica?

De acuerdo con el funcionario, los municipios de Abasolo, González, Guémez y El Mante subirán de la tarifa 1C a la 1D, lo que permitirá a sus habitantes acceder a un esquema más favorable en el costo de la energía eléctrica. Por su parte, el municipio de Padilla avanzará de la tarifa 1D a la 1E, lo que representa un beneficio aún mayor para las familias de esa región.

"Hemos instalado una mesa de trabajo con las autoridades competentes, y esto es de suma importancia, ya que no se había logrado consolidar; en segundo lugar, la reclasificación benefició a cinco municipios", destacó Ángel Jiménez.

Detalles sobre la reclasificación de tarifas eléctricas en Tamaulipas

El secretario añadió que continuarán las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evaluar si más municipios pueden acceder a una reclasificación similar.

"Nuestro compromiso con el proyecto del gobernador Américo Villarreal es revisar y lograr que estos beneficios lleguen a los 43 municipios del estado", puntualizó.