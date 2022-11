Rechaza PAN aumento a predial de Reynosa

Esta martes se evidenció que Morena, PRI y MC, van en contra de los intereses y bienestar de la ciudadanía, y quisieron respaldar la intención que el Alcalde de Reynosa, de filiación morenista, ha expresado desde el año pasado y que en este 2022 quiso retomar, que es aumentar el cobro del impuesto predial.

El diputado por Morena, Humberto Prieto Herrera fue quien presentó la propuesta que afectaría a unas 200 colonias de clase alta, empresas, hospitales y escuelas del sector privado, así como unas 400 maquiladoras.

La reprobable actuación de los diputados locales de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica y Consuelo Nayeli Lara Monroy; así como Gustavo Cárdenas Gutiérrez de Movimiento Ciudadano, y Alejandra Cárdenas Castillejos, del Partido Revolucionario Institucional, que atentaría contra el pueblo reynosense, finalmente fue rechazada por una mayoría del Partido Acción Nacional.

Sin embargo, aunque no se concretó, quedó de manifiesto que a los diputados de Morena no les interesa el bienestar de los ciudadanos, ellos buscan sus propios intereses y atrás quedaron sus promesas de no aumentar ni generar más impuestos.

Al término de la votación, el morenista Humberto Prieto Herrera dijo que aún tienen la oportunidad de revertir esta decisión y alcanzar los votos necesarios para poder aprobar los incrementos propuestos por el alcalde Carlos Peña Ortiz.

Conozca a los diputados que votaron a favor de aumentar predial: