Rechaza GobTam acusaciones del equipo de transición

Cd. Victoria, Tam.

El Gobierno del Estado rechazó los señalamientos realizados este lunes por parte de un integrante del equipo de Transición del gobernador electo Américo Villarreal Anaya en el sentido de que, desde la administración saliente, se pretenda entorpecer el proceso de Entrega-Recepción, así como en el sentido de se estén ´saqueando´ los recursos y bienes públicos con fines personales.

"Nos extraña muchísimo que se haya hecho lectura de un documento por parte de otro participante donde dista mucho de lo que es la realidad, me parece además no solo es parte de los acuerdos que se platicaron con el encargado de la recepción y luego después hecho público a los medios de comunicación", indicó el secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores, "me parece que quien hizo uso de la voz y que leyó un desplegado falta a la verdad de una manera muy importante".

Fue el alcalde con licencia de Río Bravo, Héctor Villegas González, quien se integró este lunes al equipo de transición del gobernador electo Américo Villarreal Anaya y quien leyó un documento en donde evidenció la sustracción del toldo de Palacio de Gobierno, el retiro de archivos de oficinas gubernamentales y el intento de transferir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de funciones de Seguridad Pública que le corresponde al Estado como algunas situaciones enfocadas en entorpecer el funcionamiento de la próxima administración estatal.

"Es inverosímil el que el hecho de haber quitado un domo es un saqueo y habérselo llevado no sé a dónde, es infantil el creer que un domo se lo va a llevar alguien a su casa o no sé a dónde, se quita un domo para efecto de darle mantenimiento y dejarlo listo como debe ser para instalarlo de nueva cuenta donde corresponde´.

Peña Flores destacó que por parte de la administración saliente se está trabajando en cordialidad tal y como la semana pasada fue manifestado en la rueda de prensa conjunta con el coordinador del equipo de Transición que recibe, Jesús Lavin Verastegui, "para eso están estas reuniones de quien recibe y quien entrega y se dan los días para aclarar los señalamientos que se tengan que llevar a cabo".