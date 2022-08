Rescatan a menores en condición de calle

RONDINES

"El área de Procuraduría – de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes – está dando los rondines, ayer también fueron a los cruceros y movieron algunos niños, estamos muy al pendiente de todos los niños que no deberían de estar ahí trabajando... no merecen estar ahí, están muy chiquitos para estar trabajando", comentó la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucía Rodríguez Cantú, "el procurador me dijo que fue a mover algunos niños pero sí hay suficiente movimiento para que los niños no estén ahí".

Recordó que el Sistema DIF municipal no cuenta con albergues propios o casas de atención a familias en condición de calle, sino que estos casos se canalizan al DIF estatal el cual cuenta con la Casa Hogar, y es allí en donde se les brindan los cuidados correspondientes como atención psicológica y legal, en aquellos casos necesarios; además, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes tiene la función de vigilar y prevenir casos de explotación de estos menores.

"Nos han tocado dos casos de un niño que se tuvo que mandar a Casa Hogar, José, que fue arrollado en el bulevar y el caso de otra niña, son los únicos casos que hemos tenido en lo que va del año", por su parte el DIF Victoria cuenta con programas y servicios para familias necesitadas y prevenir así la explotación de las niñas y niños, "estamos con las despensas... acabamos de terminar, estamos muy al pendiente de la gente, ayer hice entregas domiciliarias de aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones, también tenemos los programas con los niños para útiles escolares".

Este programa será anunciado durante los próximos días y consiste de la dotación de útiles escolares, uniformes, calzado y mochilas a niños de escasos recursos, "estoy trabajando con nuestra secretaria de Bienestar Social, Lorena Zapata, y sí van a ser bastantitas familias, tenemos un programa muy bueno que lo vamos a dar a conocer en algunos días más para los niños, que vayan con zapatitos nuevos, cuadernos nuevos, y tenemos en el área de muchas mochilas, lapiceras, en excelente estado que hay gente que nos está donando".