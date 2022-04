Reactivan entrega de tinacos

Estamos en espera de que nos diga el proveedor cuánto nos va a poder surtir, le pido a la ciudadanía que nos espere, nada me cuesta estar entregando los vales, pero no quiero que estén mucho tiempo en espera* Mercedes Lorena Zapata Medina, Secretaria de Bienestar Social de Victoria

"Tenemos una lista de entre 500 y 600 personas en espera y se ha entregado aproximadamente la misma cantidad, desde marzo empezamos a entregar los tinacos", anunció la secretaria de Bienestar Social de Victoria, Mercedes Lorena Zapata Medina, "en Nuevo León por la sequía de las presas los proveedores empezaron a dejar la producción en el estado de Nuevo León, pero gracias al convenio que tenemos, a nosotros sí nos han estado surtiendo poco a poco, y con el precio de subsidio que teníamos acordado".

Cada uno de estos tinacos tiene un precio al público de mil 919 pesos con mil 100 litros de capacidad cuando en el mercado estos mismos se pueden llegar a comercializar hasta en tres mil 800 pesos, es decir, casi un cien por cien más caros; la funcionaria municipal estimó que para acceder a dicho beneficio se debe de hacer un estudio socioeconómico así como que la persona merecedora resida en una colonia o fraccionamiento con problemas de abasto, sin embargo, actualmente el programa se encuentra abierto para toda la población.

"Estamos en espera de que nos diga el proveedor cuánto nos va a poder surtir, le pido a la ciudadanía que nos espere, nada me cuesta estar entregando los vales, pero no quiero que estén mucho tiempo en espera... de hecho ya tenemos muchos en espera, pero gracias al convenio que se hizo me están respetando el precio que no he podido encontrar con otro proveedor", para poder acelerar la entrega de estos productos se busca otros proveedores que ofrezcan los mismos precios subsidiados.

Zapata Medina recordó que el desabasto de agua en varios sectores de la localidad ha incrementado la demanda por estos implementos domésticos, pero recalcó que el problema de desabasto en el estado neoleonés provocó un desabasto generalizado en el noreste del país, "pero no está parado totalmente, me están entregando por semana, 50 o 30, los que él tenga me los está entregando".