Refuerzan la seguridad en Cedes de Tamaulipas

Con nuevos equipos de rayos X, mayor vigilancia y controles reforzados, las cárceles de Tamaulipas operan bajo un esquema de cero tolerancia para impedir el ingreso de celulares y frenar las llamadas de extorsión desde el interior.

El subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Juan Antonio Sánchez Ruiz, aseguró que actualmente los penales del estado se encuentran "blindados" gracias a la modernización tecnológica y a la ampliación del personal de custodia.

Juan Antonio Sánchez Ruiz, Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social

Explicó que, hasta hace algunos años, introducir teléfonos celulares era relativamente sencillo debido a la falta de filtros de seguridad que permitieran detectar objetos prohibidos.

"Los Cedes no tenían aparatos de rayos X; el señor gobernador Américo Villarreal Anaya compró aparatos de rayos X, arcos de rayos X marca Garrett, y ahorita ya es imposible meter objetos", sostuvo.

Además, con la adquisición de inhibidores de señal al interior de las cárceles, incluso en caso de que se logre infiltrar un dispositivo electrónico, este no pueda utilizarse para realizar llamadas de extorsión.

El subsecretario indicó que actualmente cuentan con más de 500 custodios, aunque todavía requieren reforzar esa área para tener los penales con mayor personal de vigilancia, a pesar de que en el último año se incorporaron 100 nuevos elementos para el área de Custodia de los Cedes.

"Todos los que vengan son bienvenidos, pero yo creo que nos hará falta para mejorar la situación, yo creo que 100 más".

Las acciones locales coinciden con la estrategia nacional contra la extorsión implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que incluye la instalación de inhibidores de señal y el retiro de antenas telefónicas, lo que ha permitido bloquear más del 30 por ciento de las líneas de extorsión que operaban desde los reclusorios de Tamaulipas.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, afirmó que 12 centros penitenciarios del país concentran el 56 por ciento de las líneas detectadas, incluyendo los penales de Altamira y Matamoros.

Como parte de las medidas, se retiró una antena de telecomunicaciones en Altamira y se reemplazó otra en Matamoros, con lo que se ha frenado el uso indebido de comunicaciones.

En colaboración con Sedena, Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales, se han realizado 730 revisiones en 275 penales del país, logrando asegurar más de 80 mil objetos, entre teléfonos celulares, chips, módems, drogas y armas.

En Tamaulipas, el subsecretario Sánchez Ruiz señaló que el blindaje físico y tecnológico ha marcado una diferencia en la operación penitenciaria.