Proyectan sanciones penales a quien promueva conductas delictivas

El Congreso del Estado analizará una iniciativa que propone castigar con hasta siete años de prisión y multas de hasta 34 mil pesos a quien promueva o justifique públicamente la narco cultura, y conductas delictivas, incluso a través de redes sociales, la música, medios de comunicación, y otras manifestaciones públicas.

La propuesta, presentada por el diputado local Marcelo Abundiz Ramírez, plantea reformar el artículo 202 del Código Penal de Tamaulipas, con el fin de actualizar las sanciones en materia de provocación y apología del delito o de algún vicio.

Con el fin de evitar que se tomen como normales las conductas violentas o que motiven a las personas a que cometan delitos, que ponen en riesgo a la población, en un estado que ha sido afectado por la operación de grupos criminales.

El documento argumenta que, si bien la libre manifestación de las ideas es un derecho constitucional, este no puede usarse para glorificar el crimen ni fomentar el odio o la intolerancia, ya que tales conductas "tienen un impacto negativo en la sociedad, incitan a la violencia y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones".

Argumenta que este mecanismo ya opera en otros estados del país como Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Tabasco, San Luis Potosí y Nayarit, siendo algunas de las entidades con el mayor índice de homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, robos, asaltos, extorsión, y otros delitos de alto impacto.

El nuevo texto del artículo 202 establece que "a quien, mediante cualquier medio de comunicación, incluyendo redes sociales, medios digitales o cualquier otra forma de difusión pública, provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de este o de algún vicio, se le impondrá una sanción de seis meses a siete años de prisión y multa de cincuenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización."

Asimismo, la iniciativa precisa que cuando estas conductas sean cometidas por un servidor público, las sanciones aumentarán en un tercio más de lo establecido, con posibilidad de inhabilitación del cargo. Es decir, hasta 45 mil pesos de multas y penas corporales de 10 años.

"Cuando un funcionario promueve o justifica delitos, se corre el riesgo de generar un impacto negativo en la percepción ciudadana sobre las instituciones y la función pública", se advierte en el documento.

La propuesta también amplía la definición de "apología" para incluir tanto la promoción directa del delito como su glorificación indirecta, por medio de ironías, metáforas o manifestaciones artísticas que justifiquen la violencia o los vicios.

Derivado del impacto de las redes sociales, los jóvenes tienen acceso a contenidos de un nivel de violencia alto, principalmente en menores de edad, que afectan la percepción de lo que está bien y lo que los afecta como individuos y como miembros de una sociedad, que si no se atienden a tiempo, pueden afectar el bienestar de la población.

En la exposición de motivos se menciona que la medida busca responder a un fenómeno creciente en medios, redes sociales y expresiones culturales donde se normaliza o exalta la vida criminal, lo que puede influir negativamente en los jóvenes.

"La música, el arte o las redes sociales pueden ser vehículos poderosos de expresión, pero también pueden promover mensajes que glorifican la violencia o el delito, afectando la percepción de la sociedad sobre la legalidad y el respeto a la ley", señala el documento.

De ser aprobada, esta reforma permitiría Fiscalía Estatal y a la Guardia Estatal actuar contra quienes difundan, promuevan o justifiquen la violencia o el delito, tanto en el espacio físico como en el digital.



