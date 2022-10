Crisis en Transporte Público

SITUACIÓN

"Es de conocimiento público la situación en la que está el transporte público en Victoria, hay quejas por todos lados por el incumplimiento de las rutas, de los horarios, del estado que guardan las unidades", mencionó el regidor Horacio Reyna de la Garza, "las rutas no responden a la dinámica urbana y rural que tiene el municipio... me refiero que estas rutas ya tienen buena cantidad de años y la ciudad ha crecido para otros lados, los centros de trabajo, los centros educativos han cambiado".

"Yo creo que como está planteado con el modelo de concesiones se pueden hacer muchas modificaciones benéficas por esto creo que es muy importante establecer este comité y si no se encuentran soluciones el Gobierno del Estado tendrá sus propuestas" Horacio Reyna de la Garza, regidor del PRI

Señaló que hace unos pocos años se contaba con más de 600 microbuses distribuidos en las distintas rutas que recorren la ciudad de las cuales actualmente se cuenta con casi 400 unidades; el regidor por el PRI dijo que el Comité Municipal de Transporte puede proponer –ante la nueva administración estatal – una reestructuración de las rutas con el objetivo de mejorar la calidad de servicio que se presta a los más de 330 mil habitantes de Ciudad Victoria.

"Estas rutas ya no responden a la dinámica de la ciudad, esos problemas están muy claros en muchas ciudades y mucha parte de la ciudadanía se queja de eso", Victoria ocupa el lugar número 21 a nivel nacional en cuanto al número de habitantes por encima de capitales como Pachuca, Oaxaca, La Paz, Campeche o Chilpancingo, "no la han pasado bien los concesionarios del transporte público porque no ha habido aumentos en las tarifas, ha aumentado el combustible, han aumentado las refacciones, ha aumentado prácticamente todo y ellos no han tenido estas modificaciones y las rutas no han mejorado su competitividad".

Reyna de la Garza se pronunció por apoyar a los concesionarios antes de ir por otros modelos de transporte público como lo sería un sistema de Metrobús parecido al que ya opera en trece ciudades del país como la Ciudad de México – y municipios conurbados del EDOMEX –, León, Querétaro y Puebla, entre otras.