Ejerce Tamaulipas 8 mil millones en proyectos de obra

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el Dr. Américo Villarreal Anaya, invirtió 8 mil 213 millones de pesos en obra pública durante 2025, con corte al 26 de diciembre, como parte de los proyectos orientados a fortalecer la infraestructura y el desarrollo regional.

El secretario de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, señaló que el ejercicio refleja una planeación enfocada en resolver necesidades estructurales del estado, mejorar servicios públicos y detonar el crecimiento económico, subrayando que el cierre definitivo de esta inversión se realizará hasta el mes de marzo del 2026, de acuerdo a las reglas de operación de los diferentes fondos.

"La inversión se distribuye en rubros estratégicos como infraestructura vial y carretera, hidráulica, social, educativa, de salud, seguridad y desarrollo urbano, lo que permite atender de manera integral las distintas necesidades del estado", señaló el secretario.

En infraestructura vial, se ejercieron 594.3 millones de pesos, destinados a obras como la primera fase de prolongación del Bulevar José López Portillo en Ciudad Victoria, rehabilitación de bulevares y pavimentaciones en distintos municipios, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad vial.

En infraestructura hidráulica, la inversión alcanzó 548.4 millones de pesos, aplicada en proyectos como la segunda etapa de la planta potabilizadora para el Acueducto Guadalupe Victoria, así como líneas de conducción, colectores y mejoras en sistemas de agua potable en municipios como Altamira, Matamoros, Reynosa y Mante.

Para espacios públicos, se destinaron 361.1 millones de pesos, enfocados en la construcción y rehabilitación de infraestructura comunitaria y urbana así como espacios de uso social. De manera complementaria, en el rubro de estudios y proyectos, se ejercieron 216.6 millones de pesos, destacando el proyecto ejecutivo del Sistema Integrado de Transporte para la zona conurbada Tampico–Madero–Altamira, el Plan maestro y Proyecto Ejecutivo de la primera fase del Puerto Seco para Ciudad Victoria, así como otros estudios estratégicos que permitirán detonar obras futuras.

La infraestructura social concentró 212.6 millones de pesos, con acciones como la rehabilitación de instalaciones de atención social, entre ellas las realizadas en Villas de la Esperanza, en Matamoros, orientadas a mejorar las condiciones de atención a la población.

En el rubro de infraestructura carretera, se invirtieron 195.6 millones de pesos, destinados a atender la red de carreteras estatales, sobresaliendo trabajos de conservación en las carreteras estatales Las Yescas–Valle Hermoso–El Empalme, la carretera estatal no.72 El Abra-Los Aztecas-Tantoyuquita (primera etapa) en El Mante, la carretera interejidal de Ciudad Victoria (Corredor gastronómico Victoria - Santa Engracia), la Carretera estatal San Carlos - San Nicolás, entre otros tramos prioritarios.

En el rubro de infraestructura marítima-portuaria se registró una inversión de 168.8 millones de pesos, destinada a obras como la vialidad norte y trabajos complementarios dentro del recinto portuario de Matamoros, que fortalecen la logística y operación portuaria.

Infraestructura de salud registra una inversión de 145.8 millones de pesos, principalmente para la continuación del Nuevo Hospital General de Ciudad Madero, una de las obras hospitalarias más relevantes en ejecución.

En el rubro de apoyo a la educación, la Secretaría de Obras Públicas destinó 59.4 millones de pesos, incluyendo acciones como la terminación del gimnasio-auditorio del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. De manera adicional, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), se ejercieron 469.9 millones de pesos en obras y equipamiento educativo en distintos planteles del estado.

Para infraestructura deportiva, se destinaron 54.1 millones de pesos, donde destaca la rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Zaragoza en El Mante, mientras que en conservación de caminos rurales se invirtieron 45.2 millones de pesos para mejorar la conectividad en zonas apartadas. A infraestructura turística se aplicaron 21.3 millones de pesos, destacando la construcción de la primera etapa de la plazoleta turística en el poblado El Chorrito, municipio de Hidalgo.

En materia de infraestructura de seguridad y procuración de justicia, la inversión fue de 455.3 millones de pesos donde destaca la construcción de Estaciones Seguras a lo largo de la red fronteriza, consideradas infraestructura estratégica para fortalecer la presencia institucional y la seguridad en una zona históricamente desatendida.

Adicionalmente, durante 2025 se reporta una inversión de 686 millones de pesos en la Carretera Estatal Rumbo Nuevo, así como 3 mil 978.6 millones de pesos en la Carretera Estatal Mante–Tula, proyecto estratégico que destaca por su impacto en la conectividad regional y el desarrollo económico del sur y centro de Tamaulipas.

Finalmente, el secretario Pedro Cepeda, informó que, con los avances registrados en 2025, el acumulado de inversión en lo que va del sexenio del Dr. Américo Villarreal Anaya, asciende a aproximadamente 20 mil 900 millones de pesos, reflejo de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura pública en beneficio de las y los tamaulipecos.



