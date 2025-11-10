En 2026, perforación de primer pozo del Campo Trión frente a costa de Tamaulipas

Conforme a los avances, la perforación del primer pozo del Campo Trión, frente a las costas de Tamaulipas, ocurrirá en 2026, ya que el proyecto va al 43 por ciento al cierre del tercer trimestre de 2025, informó el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.

Dijo que, de acuerdo con el reporte de la empresa australiana Woodside Energy, el desarrollo ha mostrado un crecimiento sostenido, ya que al cierre del 2024 alcanzó el 20% de progreso y al cierre del tercer trimestre de 2025 el avance es del 43 por ciento.

¿Qué avances se han logrado en el proyecto?

Ángel Jiménez destacó que entre los avances destacan: la fabricación de la Unidad de Producción Flotante, la fabricación e ingeniería de detalle de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Descarga, y la manufactura del equipo submarino que se encuentra en progreso. Asimismo, del primer manifold del equipo submarino y aprobación de la evaluación de impacto ambiental, las cuales ya se encuentran terminadas.

¿Cuándo comenzará la producción de crudo?

De continuar con este ritmo, la perforación del primer pozo está programada para 2026 y el inicio de producción de crudo está previsto para 2028. "Nuestro trabajo es continuar con las acciones estratégicas de acompañamiento en el proyecto de Trión para seguir posicionando a Tamaulipas como el estado más energético del país", subrayó Ángel Jiménez.

El proyecto Trión estima el comienzo de producción de crudo en aguas ultras profundas del Golfo de México en el año 2028.