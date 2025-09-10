Proyectan recorte para Tamaulipas; servicios de Salud perderán mil mdp

Por segundo año consecutivo, Tamaulipas dejará de recibir menos recurso federal, según el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2026.

Para el próximo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un recorte de 301 millones de pesos para Tamaulipas por concepto de Aportaciones, también conocido como el Ramo 33.

Este ramo se tiene como fin fortalecer los gobiernos estatales y municipales en educación, salud, infraestructura y obra pública, seguridad pública, programas alimenticios, entre otros de primera necesidad.

El documento entregado a la Cámara de Diputados establece una disminución de 301 millones 601 mil 587 pesos en comparación con lo aprobado para 2025 en Tamaulipas, lo que representa un recorte de 1.09%.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2026 Tamaulipas recibiría 27 mil 143 millones 481 mil pesos, mientras que en 2025 fueron 27 mil 445 millones 083 mil pesos.

La caída resulta más evidente si se compara con el 2024, cuando el estado recibió 28 mil 225 millones 437 mil pesos.

Este comportamiento refleja una tendencia a la baja en las aportaciones en Tamaulipas, a pesar de que a nivel nacional el Ramo 33 tendrá un incremento real de 2.6 por ciento.

El mayor recorte se observa en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que sufrirá un recorte de más de mil 30 millones de pesos.

Con este fondo se financian acciones de prevención, campañas de salud, equipamiento de hospitales y atención médica gratuita, y una reducción de esta magnitud impactará directamente en la cobertura y en la capacidad del sistema estatal de salud para atender a la población, especialmente en lo relacionado con programas de vacunación, atención materno-infantil y enfermedades crónicas.

Sin embargo, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para la entidad muestra un incremento de 386 millones de pesos, al pasar de 17 mil 839 millones en 2025 a 18 mil 225 millones en 2026.

Este fondo se utiliza para cubrir los salarios de maestros y gastos de operación en el sistema de educación básica, lo que garantiza la continuidad de los servicios educativos en el estado.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), destinado a obras y acciones para combatir el rezago y la pobreza extrema, tendrá un ligero incremento de 95 millones de pesos.

Este fondo está enfocado en comunidades rurales y urbanas marginadas, ya que invierte en proyectos de agua potable, drenaje, electrificación, vivienda y caminos básicos.

Aunque la variación es positiva, el aumento puede resultar insuficiente frente a las crecientes necesidades de infraestructura social.

Por su parte, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) tendrá un incremento de 310 millones de pesos, lo que permitirá a los municipios atender obligaciones financieras, invertir en seguridad pública y mantener servicios básicos.

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) también tendrá un crecimiento, pasando de 404 a 449 millones de pesos, con un aumento de 45 millones.

En contraste, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se definirá en los próximos meses para saber cuánto le tocará a cada entidad. En 2025, Tamaulipas recibió 284 millones de pesos de este fondo, que se utiliza para fortalecer las capacidades de las policías estatales, mejorar su equipamiento, profesionalización y capacitación.

Otros fondos registran aumentos menores, como el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que subirá 16 millones de pesos, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), que crecerá 159 millones, destinados a infraestructura, saneamiento financiero, protección civil y proyectos de investigación científica y tecnológica.



