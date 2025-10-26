Localizan a menores extraviados en Feria Tamaulipas

Personal de la Guardia Estatal activó anoche el Protocolo de seguridad Adam en la Feria Tamaulipas para la búsqueda y localización de menores extraviados. El operativo tuvo resultados positivos, sin que su integridad física resultara afectada.

Familiares de los menores reportaron la situación a las fuerzas policiales quienes activaron el protocolo de búsqueda, por lo que se desplegaron recorridos en el recinto ferial.

Como parte del protocolo se activa el Protocolo de Seguridad Adam donde se cierran accesos y salidas de forma temporal del recinto mientras se realiza la búsqueda del menor de edad reportado.

Esta medida tiene como objetivo garantizar una localización rápida y segura, evitando posibles riesgos, explicó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo quien supervisó la activación.

Finalmente se localizaron a los menores de edad y un adulto extraviados y se reunieron con sus familiares.