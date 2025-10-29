Reclamos son contra federación: secretario

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, aseguró que las protestas de agricultores en Reynosa, San Fernando y Río Bravo obedecen a reclamos en contra de la Federación, y no por un tema estatal.

Explicó que las manifestaciones derivan de una problemática marcada por la falta de agua y la baja rentabilidad de los granos.

"Es un problema federal, es un reclamo hacia la Federación, y fue a nivel nacional con la participación de varios estados", entre los que se encuentran Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Durango, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México.

Acuerda pago

El titular de Desarrollo Rural destacó que los inconformes exigen precios de garantía y apoyos para enfrentar los costos de producción, situación que ya se está atendiendo en las mesas de trabajo federales, donde se acordó pagar el maíz en 6 mil 50 pesos por tonelada a productores de:

Jalisco, Michoacán y Guanajuato, sin que Tamaulipas haya sido tomado en cuenta, al no ser una de las entidades de mayor producción a nivel nacional.

"Aquí lo importante es que no se rompan las negociaciones en las mesas de trabajo. Empezaron con esos estados porque son los que tienen la cosecha más cercana", dijo.

Y dijo confiar en que Tamaulipas sea incluido próximamente en estas mesas, sobre todo por la situación que enfrentan los distritos de riego del norte del estado, donde se prevé se limite el agua para darle prioridad al consumo humano.

El secretario explicó que la falta de lluvias en la cuenca alta del río Bravo mantiene en niveles críticos la presa Falcón, que abastece al Distrito de Riego 025, lo cual impedirá realizar las siembras de riego durante el ciclo agrícola 2025.

"El 025, pues es la presa Falcón; definitivamente en la cuenca del Bravo, en la cuenca alta no nos ha llovido, los niveles en esa presa son bajos", reconoció.

Ante este panorama, el gobierno estatal solicitó a la Federación que el Distrito 025 sea considerado como zona de temporal, a fin de que los productores puedan acceder a programas de apoyo y financiamiento federal.

"Hemos estado solicitando a México que, aunque es un distrito de riego, nos considere ese distrito como de temporal, ya que no se va a poder regar. Parece ser que están recibiendo con agrado esa solicitud, y creo que va a ser positiva para poder integrar al 025 como si fuera de temporal, porque no se va a poder regar".

En este contexto, más de mil productores de la zona norte y de San Fernando se han sumado al programa federal "Cosechando Soberanía", con el respaldo del gobierno del estado, como una vía para acceder a créditos, coberturas y seguros agrícolas con tasas preferenciales del 8.5%, cuando en otras instancias se ubica hasta el en 20%.

"Hemos estado trabajando muy duro; yo creo que unas seis semanas llevamos de forma ininterrumpida trabajando en campo con reuniones presenciales. Iniciamos ahí en San Fernando y abarcamos toda la zona de San Fernando y toda la zona norte", dijo Varela.

El funcionario explicó que las reuniones han sido "muy nutridas, con 50 o 60 gentes", lo que ha permitido una interacción directa con más de mil productores, quienes transmiten la información del programa a sus comunidades.

"Ha sido tomada bien esa información del programa Cosechando Soberanía, que en qué consiste: entra trigo, maíz, frijol y sorgo, con créditos de avío a una tasa preferencial del 8.5%, que es muy baja. Sabemos que anda corriendo arriba del 18 o 20%", detalló.



