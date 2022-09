Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores administrativos y de intendencia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas acudieron a oficinas centrales de la dependencia para exigir el pago de un bono retroactivo de 12 mil 500 pesos, esto ante el temor de que con el cambio de administración estatal dicho recurso se pierda y no llegue a sus destinatarios.

También hay maestros que están diciendo que no les ha llegado, no a todos: en el caso de los docentes no tenemos el número, pero tampoco tenemos la cifra exacta de los que son a nivel estado* Alejandro Magallón Núñez, trabajador de la Zona Escolar D-I-208 en Victoria

“Hay una gran diferencia, por ejemplo: a los empleados federales siempre les llega primero un día o dos días antes; a nosotros los estatales siempre nos dejan hasta el mismo día”, dijo el profesor Alejandro Magallón Núñez, de la Delegación Sindical D-I-208 de la Sección XXX del SNTE.

“Ya se pagó una quincena y los bonos; nos faltó el retroactivo correspondiente al aumento salarial del convenio firmado entre SEP/SNTE para el Fortalecimiento del Salario Base de los Trabajadores en Apoyo de la Educación. Vienen varios pagos, pero éste es el primer pago que viene reflejado para los trabajadores”.

70 TRABAJADORES

Se trata de setenta trabajadores de la zona escolar D-I-208 con un monto de doce mil 500 pesos para cada uno; es decir, esto equivale a una bolsa de 875 mil pesos sólo por parte de esa delegación sindical; sin embargo, reportan casos similares tanto en municipios de la zona sur como de la franja fronteriza, “También hay maestros que están diciendo que no les ha llegado, no a todos; en el caso de los docentes no tenemos el número, pero tampoco tenemos la cifra exacta de los que son a nivel estado”.

La secretaria general de esta delegación del SNTE, Perla Anzúa, recordó que el pasado mes de junio un bono de mil 200 pesos para trabajadores administrativos y de intendencia se ‘perdió’, sin que mediara explicación alguna de parte de autoridades educativas, “Existe mucho temor por parte de los compañeros trabajadores, intendentes y administrativos de que este dinero no pueda llegar o que puedan desaparecerlo, porque lamentablemente tenemos mala experiencia en esta circunstancia”.

Estos trabajadores solicitaron entrevista con el titular de la dependencia estatal, Mario Gómez Monroy, luego de no encontrar respuesta por parte de la responsable del área de Finanzas de la SET.

“Este recurso, que fue aprobado en una acción de justicia laboral para los que menos ganamos en la cuestión administrativa y como intendentes, y ahora de este dinero no hay respuesta; nos están diciendo que no existe una fecha y eso no nos da buenas esperanzas”.