SEP anuncia medidas tras agresión a director en CETis 78 de Altamira

Ciudad Victoria, Tam.- La Secretaría de Educación informó que implementó una ruta de atención inmediata luego de los hechos ocurridos en el CETis No. 78 de Altamira, Tamaulipas, donde estudiantes agredieron al director del plantel durante una protesta por presuntos actos de acoso.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la coordinación con autoridades educativas y de justicia, estatales y federales, así como la apertura de una investigación sobre la actuación del personal directivo.

También se brindará acompañamiento a las denuncias de la comunidad escolar, particularmente aquellas relacionadas con violencia contra estudiantes.

Como medida preventiva, este 18 de septiembre las actividades se realizaron a distancia y se convocaron reuniones con personal docente, administrativo y padres de familia.

Las clases presenciales se reanudarán el viernes 19 con actividades de reflexión y una jornada por la paz para fortalecer la convivencia.