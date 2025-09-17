Simulacro Nacional 2025 en Tamaulipas: Preparativos en marcha

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que se han registrado Mil 260 inmuebles en todo el estado, para participar en el Simulacro Nacional 2025, en seguimiento a la invitación que emitió la Coordinación Nacional.

En conferencia de prensa dijo que la Coordinación Estatal de Protección Civil llevó a cabo la difusión y convocatoria en los 43 municipios del estado.

González destacó que hasta el momento se tiene un registro de Mil 260 inmuebles inscritos a nivel estatal, de los cuales 502 son federales, 48 estatales, 27 municipales y 683 del sector privado; además de la participación estimada de 70 mil 728 personas.

Este ejercicio se realizará el día viernes 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas.

Debido a que Tamaulipas en sus diferentes regiones está expuesto a diversos tipos de fenómenos, explicó que se puso a consideración de cada responsable de inmueble la elección de la hipótesis del simulacro, de acuerdo con el esquema de riesgo de su municipio.

Entre las principales hipótesis seleccionadas destacan: conato de incendio, fuga de gas, inundaciones, derrame de hidrocarburos, amenaza de explosivo, entre otras.