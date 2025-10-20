Mantienen vigilancia en cinco colonias de Tampico y Madero por creciente del Pánuco

La vigilancia de la crecida del río Pánuco se mantiene en la zona sur de Tamaulipas, especialmente en cinco colonias que están en la orilla del afluente, indicó el coordinador de Protección Civil del estado, Luis Gerardo González de la Fuente. Añadió que hay familias que han acudido al refugio por temor a una inundación, pero, dijo, no hay estimaciones de que vaya a ser algo catastrófico.

Hasta el reporte de este lunes, el agua del río no ha provocado grandes afectaciones pero algunas familias decidieron acudir al refugio.

"24 personas refugiadas en Tampico, Madero no tiene personas refugiadas, con el objeto de prevenir, el agua no se ha metido a su casas pero tienen el temor de que llegue este incremento, ya se les ha explicado cómo es el incremento del río Pánuco, que es gradual no es una avalancha de agua, no es una ola de agua que venga catastróficamente".

En cuanto a lo que se espera para las próximas horas o si ya se puede descartar riesgo para las cinco colonias ubicadas en la orilla del afluente, refirió que aún no pueden retirar la alerta y seguirán monitoreando.

"Estamos a lo mejor esperando un poco más del incremento, pero a como veo los números y a como se ven las mediciones de las estaciones hidrométricas y lo que nos informa Conagua y la Secretaría de Recursos Hidráulicos, viene tranquilo... No vamos a decir que el riesgo grande ya pasó, seguimos monitoreando muy de cerca y pendientes de esta población".

Equipo listo para bombeo de agua

Añadió que las bombas están listas para desfogar la corriente que ingrese a las calles, aunque necesitan cierto nivel de agua para poder bombear.

"No se pueden iniciar el desfogue porque tiene que tener suficiente agua para poder bombear, entonces se deja que suba un poquito, sin afectar vivienda, no brincan ni la banqueta, y prenden las bombas y las vuelven a dirigir hacia el río o hacia este brazo".

Informó que hay un pronóstico menor de lluvias para miércoles y jueves, pero no afectaría el nivel del río Pánuco.