Exponen el ‘Talón de Aquiles’ de la Fiscalía

El ‘talón de aquiles’ de la Fiscalía de Tamaulipas es la falta de profesionalización de su personal, que deriva en detenciones ilegales, negativas de ordenes de aprehensión, los no autos de vinculación a proceso, y las sentencias absolutorias, que afectan a las víctimas, reconocieron los aspirantes a Fiscal General, Marisol Ivette Borja Lara, Jesús Eduardo Govera Orozco y Jesús Gilberto Alarcón Benavidez.

Durante el proceso de entrevistas ante los diputados de la Comisión de Justicia, los tres finalistas coincidieron que la Fiscalía local enfrenta serios problemas, que afectan el acceso a una justicia pronta y expedita.

Sumado a que esos errores impiden que los delitos sean investigados de manera eficaz y que los responsables enfrenten la justicia, por ello, buscan eliminar las deficiencias en los procesos judiciales que permiten la liberación de culpables.

En este contexto, los tres aspirantes al cargo expusieron sus propuestas y visiones para modernizar la institución y mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema de procuración de justicia.

Marisol Ivette Borja Lara, originaria de Tampico, destacó que su trayectoria de más de 22 años dentro de la Procuraduría y la Fiscalía le ha permitido conocer de primera mano los aciertos y fallas de la institución.

“La ilegalidad de las detenciones, las negativas de orden de aprehensión, los autos de no vinculación a proceso, son consecuencia de la falta de profesionalización, actualización y capacitación constante de los agentes del Ministerio Público”, señaló.

Borja propone una transformación integral del personal, que incluye la certificación y actualización constante de peritos y policías de investigación, así como la creación de unidades especializadas equipadas con tecnología avanzada e inteligencia artificial, lo que permitiría agilizar la recolección de evidencia, fortalecer la cadena de custodia y acelerar los procesos judiciales.

“Necesitamos construir un cuerpo de fiscales, peritos, analistas y policías de investigación altamente capacitados con estabilidad profesional y herramientas reales para cumplir con su labor”, afirmó Borja.

Además, planteó un rediseño de la Policía de Investigación con unidades de proximidad, reacción, operaciones especiales y análisis criminal, así como programas de dignificación salarial y estímulos verificables para todo el personal.

Jesús Gilberto Alarcón Benavidez, con más de 24 años en tribunales federales y especializado en materia penal y laboral, subrayó que uno de los principales problemas del sistema de justicia se encuentra en la integración de las carpetas de investigación desde la Fiscalía.

“He observado defectos procesales, violaciones graves a derechos fundamentales de los inculpados, si una investigación está mal integrada, si carece de pruebas sólidas, si la cadena de custodia es defectuosa, entonces habrá consecuencias. Una persona acusada y que realmente sea culpable puede quedar en libertad”, advirtió.

Alarcón señaló que estas deficiencias no solo afectan a los acusados, sino que socavan la confianza de la ciudadanía en la institución.

Su propuesta se centra en garantizar investigaciones sólidas, imparciales y técnicamente rigurosas, con personal altamente capacitado y controles de confianza efectivos.

Además, enfatizó que la Fiscalía debe actuar con independencia, sin ceder a intereses externos, y con pleno respeto al debido proceso y los derechos humanos.

REDUCIR REZAGO EN INDAGATORIAS

Todos los aspirantes coincidieron en que la Fiscalía debe enfocarse en reducir el rezago de investigaciones y garantizar justicia eficaz.

“Implementar un plan integral de reducción de rezago con metas por áreas… crear unidades de investigación verdaderamente estratégicas y con resultados visibles a corto plazo”.

Alarcón remarcó que la solución es eliminar errores desde la integración de la carpeta de investigación, mientras que Govea enfatizó la planeación estratégica y la supervisión constante como mecanismos para asegurar que los procesos sean confiables y transparentes.