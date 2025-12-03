Demandan municipios aumentar presupuesto

Trece alcaldes presentaron ante el Congreso local propuestas en sus leyes de ingresos para aumentar los cobros por derechos e impuestos durante el 2026.

Sin embargo, el diputado presidente de la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Planeación, Isidro Vargas Fernández, anticipó que las revisiones serán estrictas para evitar incrementos excesivos, prácticas que vulneren principios constitucionales o intentos de cobrar conceptos que corresponden exclusivamente a la Federación.

Las propuestas de actualización provienen de Altamira, Ciudad Madero, Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo, Camargo, Jaumave, Miguel Alemán, Reynosa, Soto La Marina, Tula, Villagrán y Xicoténcatl.

Aunque algunos cambios son menores, otros implican aumentos directos en tarifas o ampliación de conceptos, lo que motivó un análisis más profundo en las comisiones.

"Estamos buscando incrementos en derechos, como bien los impuestos ya existentes", explicó el diputado Vargas.

Detalló que, en materia de tarifas, las modificaciones más visibles se concentran en la zona sur, principalmente en Tampico y Madero.

El legislador aclaró que cualquier ajuste deberá mantener un equilibrio entre la necesidad recaudatoria municipal y la economía de las familias.

"Depende de que vamos a nosotros a analizar la zona sur, que no afecte drásticamente, más allá de la inflación, a los ciudadanos".

Una de las principales advertencias de la Comisión de Finanzas se centra en los intentos de algunos ayuntamientos por incorporar cobros nuevos relacionados con sectores regulados por la Federación.

"En el caso de los derechos conceptos nuevos vamos a poner la lupa ahí, porque la Corte ya tiene resoluciones con el tema de la competencia, que son de hidrocarburos, energéticos, cuestiones de telecomunicaciones, que son actividades reservadas para la Federación", explicó Vargas Fernández.

Por ello, adelantó que "no vamos nosotros a aprobar esos nuevos conceptos".

El diputado señaló que se revisarán particularmente los casos donde existan incrementos fuera de proporción respecto a ejercicios anteriores. "Vamos también a revisarlo bien en las comisiones para que no suba el doble o triple de un año a otro. Entonces que sean ajustes razonables".

De los 43 municipios del estado, 30 ya cuentan con autorización para sus tablas de valores y actualizaciones sin incrementos.

Los 13 restantes, comparecen siete debido a que sus propuestas incluyen modificaciones que causaron interés en los diputados.

Vargas Fernández sostuvo que algunas propuestas podrían vulnerar disposiciones establecidas en la Constitución, lo que obliga al Congreso a profundizar en su análisis.

"Por razones de seguridad legal vamos a revisar tres municipios que yo creo en lo particular que va en contra de los principios que establece la Constitución, de seguridad jurídica, de proporcionalidad y equidad".