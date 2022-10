Denuncia mujer despojo de amplia propiedad rural

Cd. Victoria, Tam.

"Tengo escrituras legalmente, pagando impuestos estatales, federales y resulta que este señor presenta este supuesto título -es un título falso-, que no tiene firmas, no tiene sellos; ya fui a México y esto no existe en ninguna parte, únicamente en Registro Público de la Propiedad, allí está y dicen: ´nosotros no podemos hacer nada porque hubo alguien quien lo metió, y usted entregue sus tierras´, estoy demandada por reivindicación", denunció la señora Ma. Perla Olazarán Pérez, propietaria del rancho San Pedro de los Ruiz.

La afectada acudió la mañana de este miércoles al 77 Batallón de Infantería para hacer la denuncia pública ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita de trabajo a esta localidad, la propietaria del inmueble rural logró entregar copias del expediente a personal de la Presidencia de la República para que éste, a su vez, lo haga llegar al mandatario mexicano.