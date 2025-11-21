Prevén lluvias dispersas en Tamaulipas durante el fin de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informó que el flujo de humedad proveniente del Golfo de México provocará lluvias dispersas en distintas regiones del estado durante este fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico mostrado en el mapa de acumulados de precipitación, se esperan precipitaciones aisladas de entre 15 y 20 milímetros, principalmente en las zonas norte, cañera y sur del territorio tamaulipeco.

El organismo estatal pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad en carreteras y variaciones en las condiciones del clima.

La autoridad reiteró que continuará dando seguimiento al comportamiento meteorológico a fin de informar oportunamente a los ciudadanos.